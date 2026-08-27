Así es la casa de Tini Stoessel en Estados Unidos que protagoniza el acuerdo con su padre

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul eligieron Miami para comenzar una nueva etapa juntos y adquirieron una lujosa propiedad en Miami Shores, una de las zonas más exclusivas de la ciudad estadounidense. La residencia, que habría sido adquirida por unos 3,7 millones de dólares, se encuentra cerca del instituto educativo al que asisten los hijos de Lionel Messi.

Así es la casa de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami

La vivienda también quedó vinculada al conflicto económico que atraviesa Tini con su padre, Alejandro Stoessel. Según la información presentada por Marina Calabró en Primicias Ya, la propiedad formaría parte del patrimonio contemplado en el acuerdo que la cantante busca que su padre firme, un documento que incluiría distintos bienes, sociedades, marcas y derechos relacionados con su carrera.

La casa está ubicado en un exclusivo complejo en Miami

La casa de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami

La propiedad de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se caracteriza por una estética moderna y minimalista, con una paleta en la que predominan los tonos blanco, negro y gris. La vivienda tiene una sola planta y grandes ventanales que conectan los ambientes interiores con el jardín, una característica que permite aprovechar la luz natural y genera una mayor sensación de amplitud.

Uno de los principales atractivos de la casa es su espacio exterior, que cuenta con un amplio jardín y una piscina climatizada. La distribución está pensada para combinar sectores interiores y exteriores, mientras que la decoración mantiene una línea sobria y contemporánea.

La casa que aparecería en el acuerdo entre Tini y Alejandro Stoessel

La propiedad adquiere especial relevancia por su relación con el acuerdo que Tini Stoessel habría preparado para su padre. De acuerdo con lo informado en Primicias Ya, el documento contemplaría distintos bienes amortizables por un valor total de 16,5 millones de dólares, entre los que se incluyen casas, departamentos y automóviles.

La casa de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel destaca por la decoración minimalista

El interior de la casa de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami

El acuerdo también incluiría la reorganización de sociedades, marcas, derechos de imagen y regalías vinculadas con la carrera de Tini Stoessel. Según la información difundida por el programa, la cantante buscaría recuperar el control de distintos activos y estructuras empresariales que actualmente están vinculados con la administración de Alejandro. En ese contexto, la propiedad de Miami formaría parte del patrimonio que quedó bajo la lupa en medio de las negociaciones familiares.