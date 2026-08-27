Florencia Rodríguez, psicóloga, sobre la relación de Tini Stoessel y su papá: “Un vínculo de desigualdad y poder, no solo en lo familiar”

Tini Stoessel y su papá, fueron mencionados en el reciente análisis de la psicóloga Florencia Rodríguez, quien puso el foco en la manera en que se desarrolló su vínculo. La especialista destacó aspectos de la relación que se conectan tanto con lo familiar como con lo profesional, señalando dinámicas que marcaron la trayectoria de la cantante. Sus palabras llegan en medio de la disputa legal entre la cantante y Alejandro Stoessel por los derechos de imagen de la artista.

La psicóloga, Florencia Rodríguez, analizó la relación de Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel

En las últimas horas, la psicóloga Florencia Rodríguez (ig:psiflorrodriguez) compartió un video en el que analizó la relación entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, desde una perspectiva psicológica. La especialista señaló que no le sorprendió enterarse de que, después de más de 15 años de carrera, todo el patrimonio de la cantante estuviera a nombre de su padre. “Como psicóloga que se encarga de analizar situaciones de famosos con contenido psicológico, hace un año atrás hice este video donde dije que Tini era esclava de su padre”, recordó.

Tini y Alejandro Stoessel

En la publicación que hizo en su Instagram, la licenciada explicó que cuando una familia funciona como una empresa, lo que aparece es un conflicto de intereses. “Tini le dice ‘subjefe’. ¿Estamos hablando de una familia o de una empresa? Para mí, Tini es más esclava que jefa”, expresó en su análisis. Según su mirada, este tipo de dinámicas pueden convertirse en un abuso emocional, patrimonial y económico, y no es la primera vez que ocurre en el mundo del espectáculo. “Esto ya le pasó a Luis Miguel, a Britney, a Macaulay Culkin, Amy Winehouse y ahora a Tini”, afirmó.

Por su parte, Florencia Rodríguez destacó que la situación se hizo visible cuando Tini Stoessel comenzó a independizarse de su padre y a tomar distancia en lo personal y lo profesional. “Esto recién sale a la luz ahora cuando se independiza de su padre, cuando forma una pareja con Rodrigo De Paul, toma un poco más de distancia del vínculo y se da cuenta de todo lo que venía haciendo su padre y que ella, siendo adulta, no tiene manejo de su propio dinero”, explicó.

Además, la psicóloga también señaló que este tipo de experiencias generan lo que en psicología se denomina trauma vincular. “Uno puede esperar que la traición venga de cualquier persona, menos de tus padres. Y esto genera lo que llamamos trauma vincular. Este tipo de vínculos siempre deja huellas y es un tema para trabajar en sesiones de terapia, porque si no, puede repercutir en tus próximas relaciones”, indicó.

Las dinámicas de control que observó la psicóloga, Florencia Rodríguez, sobre Tini Stoessel y su papá

Durante el video, Florencia Rodríguez recordó que Tini Stoessel atravesó una depresión grave hace un año y que, en ese contexto, su padre nunca permitió que se bajara de los escenarios. “Siguió trabajando; incluso le contrató una psicóloga para que ella tenga sesiones todos los días, pero parar no fue una opción. Nunca pensó en suspender la gira, es decir, la salud mental de Tini no fue un límite para ese padre”, relató.

Tini Stoessel

En su publicación, también escribió que otros grandes artistas ya habían sufrido situaciones familiares de este estilo. “Todos ellos sufrieron lo mismo: la traición de sus propios padres”. Además, subrayó que la cantante pidió una auditoría sobre sus bienes y descubrió que no tenía nada a su nombre, ya que todo estaba registrado bajo la titularidad de su padre, quien fue su productor y manager durante gran parte de su carrera.

Antes de terminar, Florencia Rodríguez advirtió que este vínculo ya mostraba señales de alerta. “Este vínculo padre e hija ya tenía red flags, que nos hablaban de un vínculo de desigualdad y poder, no solo en lo familiar, sino desde lo comercial”, escribió. Según la psicóloga, estas dinámicas tóxicas pueden aparecer de muchas maneras, incluso fuera del ámbito de los famosos, y se manifiestan cuando un padre controla decisiones, administra recursos o utiliza la culpa para condicionar, señalando el caso de Tini Stoessel y su padre.

Alejandro y Tini Stoessel

Tini Stoessel y Alejandro Stoessel, su papá, fueron parte del análisis realizado por Florencia Rodríguez, quien abordó la relación entre ambos desde una mirada psicológica. La especialista destacó aspectos que se vinculan con lo familiar y lo profesional, señalando cómo ciertas dinámicas pueden dejar huellas en la manera en que se construyen los vínculos. Su planteo permite comprender que detrás de la trayectoria artística de la cantante existieron situaciones que vulneraron su salud emocional.

VDV