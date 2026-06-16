Todas las fotos del cumpleaños de Rosella Della Giovampaola en Nueva York: cena íntima con los Yankelevich y su hija a punto de dar a luz

Rosella Della Giovampaola celebró un nuevo año de vida en un entorno elegante y cercano, rodeada de familiares y amigos que la acompañaron en una velada especial en Nueva York. La ocasión reunió a Gustavo Yankelevich y al entorno más íntimo de la empresaria, reflejando que se convirtió en un momento que reflejó la unión y la expectativa por lo que está por venir en su familia. La velada se convirtió en un punto de encuentro que mezcló looks, tendencias y la espera por su nieto.

Todas las fotos del cumpleaños de Rosella Della Giovampaola en Nueva York

Rosella Della Giovampaola celebró su cumpleaños en Nueva York con una cena íntima que reunió a familiares y amigos cercanos. La modelo eligió un reconocido restaurante de la ciudad para compartir la velada junto a Gustavo Yankelevich, su pareja; Toscana Garfunkel, su hija; Xander Alari-Williams, su yerno; Valentín Yankelevich, nieto de su pareja; y Daniel Lombardi. La reunión se dio en un ambiente cálido y elegante, con detalles que marcaron la ocasión como un encuentro especial.

Rosana Della Giovampaola, Gustavo Yankelevich, Toscana Garfunkel, Xander Alari-Williams y Valentín Yankelevich

En las últimas horas, la empresaria compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que mostraron cómo eligió pasar este especial momento. Uno de los detalles que más llamaron la atención de sus seguidores fue su elección de look para lucirse en la noche de la Gran Manzana. Se lució con un vestido largo de corte midi, con tirantes finos y escote cuadrado, confeccionado en una tela estampada en tonos blanco, azul claro, verde y negro. La falda amplia acompañaba sus movimientos, mientras que las sandalias nude completaban un estilo festivo.

El peinado elegido por Rosella Della Giovampaola fue sencillo y natural, con el cabello suelto por debajo de los hombros y ondas suaves que se desplazaban con cada movimiento. Como accesorios, optó por aros grandes y una canasta tejida con detalles en cuero marrón, que aportaron un toque distintivo a su conjunto. La celebración se desarrolló en un reconocido restaurante, con un estilismo que completó la escena de la mejor manera.

Además, la empresaria compartió un video en la entrada del local donde se apreciaba un espacio exterior techado con columnas claras y piso de piedra, un entorno que reforzó la atmósfera elegante de la velada. La cena íntima permitió que la modelo compartiera un momento especial con su círculo más cercano, en un contexto que combinó celebración y expectativa. La presencia de su hija, en avanzado estado de embarazo, sumó un significado especial a la reunión, anticipando la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Rosella Della Giovampaola dijo presente en Nueva York para esperar el nacimiento de su nieto.

En los últimos días, Rosella Della Giovampaola viajó a Nueva York junto a Gustavo Yankelevich y Valentino, hijo de Romina Yan, para acompañar a Toscana Garfunkel en la etapa final de su embarazo. La decisión de trasladarse a Estados Unidos refleja la importancia de estar cerca en un momento tan especial para la familia, sumando un capítulo que refuerza la unión que los caracteriza, con la ciudad estadounidense como escenario de este acontecimiento.

Rosana Della Giovampaola, Gustavo Yankelevich, Toscana Garfunkel, Daniel Lombardi, Xander Alari-Williams y Valentín Yankelevich

La única hija de la empresaria, quien reside desde hace años en Estados Unidos junto a su esposo Xander Alari-Williams, se prepara para convertirse en madre por primera vez. La llegada del bebé marcará el inicio de una nueva etapa, sumando un capítulo importante en la historia familiar. La modelo y el productor argentino acompañan de cerca este momento con la joven, reforzando la complicidad del clan y mostrando cómo la familia se organiza para estar presente en cada momento relevante de su vida, con la expectativa puesta en la llegada de un nuevo integrante.

La imagen compartida desde el aeropuerto mostró a Rosella Della Giovampaola junto a su pareja y a Valentino, el hijo de Romina Yan, anticipando el viaje hacia Nueva York. La postal reflejó la cercanía entre generaciones y la expectativa por el nacimiento, que se convertirá en un acontecimiento central para todos. La presencia del nieto de Gustavo Yankelevich reforzó el vínculo familiar en este viaje cargado de significado, mostrando cómo se reúnen en torno a un momento que marcará su presente y futuro, con la unión como eje principal.

Rosella Della Giovampaola

Rosella Della Giovampaola estuvo en Nueva York en el marco de una celebración que reunió a familiares y amigos cercanos. La ocasión se desarrolló en un entorno elegante y permitió compartir un momento especial junto a Gustavo Yankelevich, su hija Toscana Garfunkel, su yerno Xander Alari-Williams y Valentino, nieto de su pareja. La velada se integró como parte de un presente marcado por encuentros, mientras espera la llegada de su nieta.

VDV