Las vacaciones a puro glam de Rosella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich en Ibiza: las fotos

Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich son de las parejas de la televisión argentina más importantes. Ambos se conocieron en una cita a ciegas, arreglada por Andrea Frigerio, tras estar viviendo complicados momentos personales. Por un lado, la actriz enviudó de en 1998 del empresario Jorge Garfunkel; y, por el otro, el productor se había divorciado de Cris Morena. En el 2001, ambos se vieron en esa cena y, casi al instánte, sintieron una conexión que los hizo unirse desde el comienzo.

Es por eso que las redes sociales y los medios de comunicación no dudan en seguir su día a día, y todos los románticos momentos que viven juntos. En las últimas semanas, apostaron por unas vacaciones lejos de la mediatización, y en medio del embarazo de la hija de la actriz, para relajarse y disfrutar de paradisíacos paisajes. Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich compartieron las mejores fotos de sus días a puro glam en Ibiza, donde la moda y el amor fue el protagonista.

Las fotos de las vacaciones a puro glam de Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich en Ibiza

Entre el romance y el glam: las vacaciones de Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich

Ibiza es uno de los centros más elegidos por las celebridades, para disfrutar de días llenos de glamour, relajación y mucha fiesta. Sin embargo, también es la ciudad donde muchos famosos optan por celebrar uno de los días más importantes de su vida: su casamiento. En este contexto, Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich viajaron a la isla española, donde se rodearon de paisajes de lujo y divertidos momentos, para disfrutar del casamiento de una de sus parejas amigas y tomarse unos días lejos de la mediatización argentina.

Las fotos de las vacaciones a puro glam de Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich en Ibiza

La encargada de compartir las mejores fotos de sus días en las playas paradisícas fue Rossella, en un dump de Instagram que se viralizó en solo días. Entre las postales, aparecían tiernas fotos de la modelo con su pareja, sonriendo y disfrutando de un casamiento con vistas al Mar Mediterráneo. El mismo contó con varios días de celebraciones diversas, desde atardeceres y reuniones elegantes bajo el sol, hasta la gran fiesta con las estrellas y la luna como centro de escenario.

Si bien su escapada solo duró un fin de semana, Della Giovampaola dejó en claro la diversión que tuvieron, rodeados de sus amigos más cercanos, con mucha fiesta y risas garantizadas, y, claramente, con un glamour digno de pasarela. Nuevamente, la modelo dio cátedra de los mejores looks del quiet luxury, alejándose de la tendencia minimalista y de tonalidades neutras, y sorprendió a todos con apuestas maximalistas, y un compañero de lujo que también decidió demostrar su estilo más fashionista.

Las fotos de las vacaciones a puro glam de Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich en Ibiza

Rossella Della Giovampaola impuso la moda maximalista y los colores pasionales en sus vacaciones en Ibiza

Rossella Della Giovampaola es un auténtico ícono de la alta costura y la elegancia internacional. Desde ser el rostro de diversas marcas, pasando por pasarelas y sesiones de fotos reconocidas, hasta dominar estilos que en la actualidad se volvieron tendencia, la actriz y modelo deja en claro en cada ocasión en la que se presenta que la moda es una parte esencial para su vida. De esta misma manera, Gustavo Yankelevich cumple el rol perfecto de sostén de su libertad estética y compañero ideal, luciendo un estilo que le permita a Rossella llamar la atención sobre todos. Es por eso que su viaje a Ibiza fue observado por los expertos de la moda, y se destacó las apuestas de la italiana.

En las postales compartidas por la propia modelo, se destacó sus apuestas elegantes, como siempre, pero apuntó a los colores vívidos de las paradisíacas playas. Entre algunos de sus looks, los vestidos largos y con movimiento fueron los protagonistas, manejándose en tonalidades rosas y fucsias, que le permitían llamar la atención, sin opacar a la novia y sus looks de blanco. Sin embargo, un enterizo, azul y celeste como el mediterranean style, fusionó el conjunto de estilo pijama con las plumas más llamativas de la última temporada argentina. Nuevamente se llevó los halagos de todos, mientas su compañero la seguía con atuendos más neutros, siendo la pareja perfecta para la actriz y modelo, en el ámbito fashionista.

Las fotos de las vacaciones a puro glam de Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich en Ibiza

Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich son de las parejas más observadas y queridas de las redes sociales y los medios de comunicación. Su estilo de vida lujoso le permiten disfrutar de viajes alrededor del mundo, y de participar de todos los eventos importantes de su familia, sin importar en qué país viven. En las últimas semanas, fueron parte del casamiento de una pareja amiga de ellos, que les permitió tomarse unos días en Ibiza.

Entre postales de lujo, mucho glamour y diversión asegurada, la actriz y el productor dieron cátedra de nuevas tendencias y se alejaron de la mediatización de la Argentina. Las fotos se viralizaron, y se llevaron los halagos y comentarios de sus seguidores, quienes destacan el compañerismo de ambos. Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich disfrutaron de unas vacaciones a puro glam y romance, dejando en claro el amor que los sigue uniendo, tras 25 años juntos.

A.E