Todas las fotos del Gran Premio Nacional en donde Pampita confirmó su reconciliación con Martín Pepa

En una jornada que combinó tradición, deporte y solidaridad, el Hipódromo de Palermo fue escenario este fin de semana de una nueva edición del Gran Premio Nacional, una de las competencias más emblemáticas del turf argentino. En ese marco, también se realizó un almuerzo a beneficio de la Fundación Fernández, que reunió a invitados especiales en una convocatoria que tuvo como objetivo colaborar con el trabajo que la entidad desarrolla en el Hospital Dr. Juan A. Fernández. Entre las figuras destacadas se hicieron presentes Pampita y su novio, Martín Pepa, la Comisión Directiva y el Director del Hospital, Carlos Damin.

Pampita junto a Martín Pepa

Los detalles del Gran Premio Nacional

El encuentro solidario tuvo lugar en el marco de una jornada especial para el histórico hipódromo, que este año celebra sus 150 años de historia. Como parte de la propuesta, los invitados compartieron un almuerzo en un ámbito especialmente preparado para disfrutar de las carreras y acompañar la iniciativa benéfica. La Fundación Fernández, que cumple tres décadas de trabajo junto al hospital, sostiene una importante labor destinada a incorporar aparatología de última generación y renovar distintos servicios e instalaciones, entre ellos los quirófanos y el Servicio de Diálisis. La jornada también contó con distintas competencias hípicas y propuestas gastronómicas y musicales para el público. Por su parte, Pampita subió al podio y entregó uno de los trofeos.

Pampita en la entrega de los premios

Todas las fotos del Gran Premio Nacional

Florencia Anzorreguy, Juan Pablo Bagó y Silvina Grimaldi entregando una copa

Parte de la Familia Bagó con los premios recibidos por el Stud El Firmamento

Santiago Trotz, Josefina Del Carril, Juan Pablo Bagó y José Santamarina

Santiago Trotz y Josefina del Carril y Pampita

Mariana Bagó y Miguel de Achaval y Luciano Bagó, Connie Vallarino, Andrea Bagó y Rallys Pliauzer

Miriam Bagó, Juan Carlos Bagó y Mariana Bagó

Lili Monsegou, Bibi Amor, Josefina del Carril, Connie Vallarino, Miriam Bagó y Carlos Damin Director del Hospital

Comisión Directiva de la Fundación Silvina Grimaldi, Mariel Quintana, Lili Monsegou, Mariana Bagó, Miriam Bagó, Florencia Anzorreguy, Connie Vallarino y Horaco Piuma junto a Federico de Achaval del Hipódromo de Palermo

Bibi Amor, Carlos Damin, Mariana Bagó, Lili Monsegou, Silvina Grimaldi, Florencia Anzorreguy, Connie Vallarino, Eduardo Galvez, Miriam Bagó, Mariel Quintana y Claudia Stadt

Enrique Antonini , Elena Antonini., Adelmo Gabbi, Alicia Gabbi y Alejandro Fadanelli y Sra

Diego Canepa y Fulvio Pompeo , Carlos Damín Director Hospital Fernández y Sebastián Peluso y la actriz Tiffany Díaz

José Santamarina y Andrea Eddy y La Actriz puertorriqueña Tiffany Díaz y Pía de Lorenzis

De esta manera, el Gran Premio Nacional volvió a convertirse en mucho más que una cita deportiva: fue también una oportunidad para reunir voluntades alrededor de una causa solidaria. Una convocatoria que convocó a Pampita y a Martín Pepa, en la que la tradición del turf, el encuentro social y el compromiso con la salud pública se unieron para acompañar la tarea de una fundación que desde hace 30 años trabaja para mejorar la atención de los pacientes del Hospital Fernández.