Todas las fotos del Gran Premio Nacional en donde Pampita confirmó su reconciliación con Martín Pepa

En una jornada que combinó tradición, deporte y solidaridad, el Hipódromo de Palermo fue escenario este fin de semana de una nueva edición del Gran Premio Nacional, una de las competencias más emblemáticas del turf argentino. En ese marco, también se realizó un almuerzo a beneficio de la Fundación Fernández, que reunió a invitados especiales en una convocatoria que tuvo como objetivo colaborar con el trabajo que la entidad desarrolla en el Hospital Dr. Juan A. Fernández. Entre las figuras destacadas se hicieron presentes Pampita y su novio, Martín Pepa, la Comisión Directiva y el Director del Hospital, Carlos Damin.
Los detalles del Gran Premio Nacional
El encuentro solidario tuvo lugar en el marco de una jornada especial para el histórico hipódromo, que este año celebra sus 150 años de historia. Como parte de la propuesta, los invitados compartieron un almuerzo en un ámbito especialmente preparado para disfrutar de las carreras y acompañar la iniciativa benéfica. La Fundación Fernández, que cumple tres décadas de trabajo junto al hospital, sostiene una importante labor destinada a incorporar aparatología de última generación y renovar distintos servicios e instalaciones, entre ellos los quirófanos y el Servicio de Diálisis. La jornada también contó con distintas competencias hípicas y propuestas gastronómicas y musicales para el público. Por su parte, Pampita subió al podio y entregó uno de los trofeos.
Todas las fotos del Gran Premio Nacional
De esta manera, el Gran Premio Nacional volvió a convertirse en mucho más que una cita deportiva: fue también una oportunidad para reunir voluntades alrededor de una causa solidaria. Una convocatoria que convocó a Pampita y a Martín Pepa, en la que la tradición del turf, el encuentro social y el compromiso con la salud pública se unieron para acompañar la tarea de una fundación que desde hace 30 años trabaja para mejorar la atención de los pacientes del Hospital Fernández.