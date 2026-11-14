Pampita y Martín Pepa le hicieron frente a la crisis y se mostraron juntos en el Hipódromo de Palermo: los detalles

Después de los rumores de crisis y las versiones que daban por terminada su relación, Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa volvieron a mostrarse juntos en público. Este sábado 14 de noviembre, la modelo y el polista asistieron al Hipódromo de Palermo y compartieron una jornada muy especial, en medio de las especulaciones sobre su presunta separación.

Pampita y Martín Pepa juntos en el Hipódromo de Palermo

Pampita y Martin Pepa eligieron uno de los eventos más destacados del calendario hípico para hacer una aparición pública: el Gran Premio Nacional, que se celebró en el marco de los festejos por los 150 años del Hipódromo de Palermo. La jornada convocó a una multitud y contó con un programa extraordinario de 19 carreras, que se desarrollaron desde el mediodía hasta la noche.

Pampita y Martín Pepa | Instagram

Con la espontaneidad que la caracteriza, la modelo dialogó con el programa La Previa del Turf, donde se mostró agradecida por el cariño con el que la recibió el público y expresó su entusiasmo por la competencia. Aunque el polista no estuvo a su lado durante esa entrevista, ambos compartieron distintos momentos de la jornada y permanecieron juntos a lo largo del evento.

Pampita en el Hipódromo de Palermo | Captura de pantalla del Instagram La previa del turf

En las imágenes, se puede apreciar detalles del look que eligió la top model. La propuesta consistió en vestido midi off-white de líneas clásicas, con cinturón de hebilla dorada incorporado para marcar la cintura y definir la silueta. Completó el look con anteojos de sol y zapatos stilettos en color nude y detalles con transparencias, que acompañaron el estilismo en una misma gama de tonos y aportaron un toque de elegancia sin quitarle protagonismo al diseño.

Los rumores de crisis de Pampita y Martín Pepa

En los últimos días, Yanina Latorre reveló en su programa Sálvese Quien Pueda (América TV) que Pampita y Martín Pepa estarían atravesando una nueva separación. La pareja había comenzado su noviazgo en octubre de 2024, poco después de que la modelo pusiera fin a su matrimonio con Roberto García Moritán. Si bien se conocían desde la adolescencia por compartir su provincia natal, con el correr de los meses la distancia geográfica se convirtió en una de las principales dificultades para sostener el romance. Mientras el polista desarrollaba su carrera en el exterior, la conductora debía cumplir con sus compromisos laborales en Argentina.

Esta situación habría sido un obstáculo para sostener una relación a distancia habrían derivado en varios distanciamientos, entre ellos los de julio de 2025 y mayo de 2026, que finalmente quedaron atrás con sus respectivas reconciliaciones. En medio de nuevas versiones sobre una posible crisis amorosa, esta aparición pública de ambos volvió a poner el foco en su vínculo y pareció despejar las versiones de una nueva crisis. Al mostrarse juntos y cómplices, dejaron en claro que la relación continua vigente, al menos hasta ese momento.

Pampita y Martín Pepa juntos | Instagram

Durante el evento llevado a cabo en el Hipódromo de Palermo, Pampita y Martín Pepa se mostraron juntos y disfrutando de una jornada en la que no faltaron las muestras de cariño y los abrazos cómplices. La modelo se mostró sonriente y disfrutando del encuentro, mientras que el polista permaneció cerca de ella durante gran parte de la jornada. Una postal que dejó ver el buen momento que compartieron y permitió conocer un poco más sobre la dinámica de la pareja.