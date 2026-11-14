De Rossella Della Giovampaola y Natalia Oreiro a Pampita y Nequi Galotti: el largo midi, protagonista absoluto de esta primavera-verano

La temporada primavera-verano consagra al largo midi como el indiscutible rey del guardarropa femenino. Íconos de estilo inconfundibles como Rossella Della Giovampaola, Natalia Oreiro, Pampita y Nequi Galotti demuestran que la elegancia de este tipo de prendas es la máxima expresión de sofisticación contemporánea, fusionando frescura y distinción en cada aparición pública. Esta silueta se erige como el puente perfecto entre la comodidad y el lujo relajado, adaptándose con naturalidad tanto a los compromisos de la agenda diurna como a las grandes galas nocturnas.

Historia y evolución de la falda midi

La historia de la falda midi es un fascinante recorrido de emancipación y redefinición de la silueta femenina. El largo por debajo de la rodilla comenzó a ganar terreno en momentos clave del siglo XX, marcando la transición entre la rigidez de las faldas largas tradicionales y la audacia de la minifalda de los años sesenta. Sin embargo, fue el icónico New Look de Christian Dior en 1947 el que consagró la media pierna como sinónimo de lujo y feminidad refinada, devolviendo el foco a la cintura marcada y al volumen medido tras los años de austeridad de la posguerra.

El largo midi en los desfiles internacionales

En la actualidad, las pasarelas internacionales de las Semanas de la Moda más importantes reinterpretan este clásico de formas sorprendentes. Durante las recientes presentaciones de las colecciones primavera-verano en las pasarelas de Milán, París y Nueva York, firmas de lujo como Prada, Bottega Veneta y Ferragamo han elevado el largo midi a través de siluetas arquitectónicas, transparencias sutiles y juegos de superposiciones. Los vestidos y faldas midi dominan las colecciones actuales en tejidos ligeros, cortes asimétricos, satinados fluidos y estructuras evasé que aportan movimiento y ligereza, consolidándose como una pieza versátil que trasciende las estaciones y reina tanto en el street style global como en los escaparates de alta costura.

Gigi Hadid, Elle Fanning, Anne Wintour y Teresa Prettel

Figuras internacionales de la talla de la influyente editora Anna Wintour demuestran su devoción por los trajes sastre con falda midi estructurada que combinan con sandalias clásicas, mientras que actrices como Elle Fanning apuestan por la opulencia de conjuntos midi con bordados barrocos y siluetas encorsetadas para la alfombra roja. Asimismo, referentes globales como Teresa Prettel, novia de Trueno, en los Latin Grammy, llevó un vestido rojo de este tipo de largo.

Las 10 referentes nacionales y sus looks en pasarela

Natalia Oreiro siempre deslumbra con su estilo camaleónico, optando por faldas mix con plumas en el bajo combinadas con sneakers. María Vázquez encarna la sofisticación y la elegancia clásica mediante piezas midi de impecable confección, como vestidos camiseros de seda con estampas sutiles o trajes estructurados de inspiración oriental que acompaña con complementos refinados, joyería discreta y una postura siempre distinguida.

Nequi Galotti con falda y blusa; y Natalia Oreiro con falda con plumas y zapatillas

Por su parte, Pampita se posiciona como una referente absoluta de versatilidad, transitando con naturalidad desde vestidos midi negros de líneas puras con hombros descubiertos y sutiles. Asimismo Rossella Della Giovampaola elige un vestido recto en satén plateado con bordados. Nequi Galotti apuesta por una estética sobria y chic, luciendo faldas midi evasé en tonos neutros o blancos impolutos combinadas con tops de cuello alto con estampas de lunares clásicos, logrando un equilibrio perfecto entre la formalidad ejecutiva y la modernidad urbana.

Rossella Della Giovampaola con vestido midi bodado; y Pampita by Carolina Herrera

En la misma línea, Débora Nishimoto aporta un aire vanguardista y audaz con vestidos midi de líneas depuradas, osados detalles cut-out o aberturas laterales con transparencias de organza y texturas contrastantes que reflejan las tendencias urbanas más punteras y vanguardistas de la televisión y el teatro. Juana Viale, fiel a su espíritu libre y vanguardista, suele elegir este tipo de faldas con texturas opulentas, bordados artesanales, destellos de brillo metalizado o combinaciones de tops asimétricos en tonos claros con faldas de lentejuelas y pedrería, logrando un estilismo único cargado de personalidad y una actitud siempre descontracturada.

Julieta Nair Calvo, full flores

Julieta Nair Calvo apuesta por vestidos midi de estampas florales muy coloridas sobre bases claras, siluetas ajustadas al cuerpo de líneas puras que realzan su figura, complementados con sandalias de tacón alto y peinados sumamente pulidos, como largas trenzas tirantes que aportan un toque moderno y juvenil. Y Valeria Mazza opta por un diseño de Ferragamo animal print. Finalmente Dolores Barreiro, fiel a su impronta bohemio-chic, prefiere vestidos fluidos de inspiración relajada, con ricas estampas florales, texturas naturales de lino y algodón, combinados con calzado cómodo o botas texanas para un look effortless muy personal.

Juana Viala con falda de pedrería, Valeria Mazza by Ferragamo; y Debora Nishimoto con largo midi irregular

Claves de estilo para lucir el largo midi

*El calzado lo cambia todo: Para estilizar la figura con un largo midi, las sandalias de tiras finas o los zapatos destalonados (slingbacks) con un poco de taco son infalibles porque alargan ópticamente la pierna. Si buscás un aire más urbano y contemporáneo, las botas de caña alta que se pierden por debajo del dobladillo de la falda aportan una sofisticación única en los días de transición climática.

*Marcá la cintura: Al ser una prenda que corta visualmente la silueta a la altura de la pantorrilla o la rodilla, definir la cintura mediante un cinturón fino, fajines o eligiendo vestidos con corte entallado ayuda a equilibrar perfectamente las proporciones corporales.

*Juga con las texturas y los volúmenes: Si la falda o el vestido midi poseen un gran volumen o estructura evasé, lo ideal es combinarlos con partes superiores más ajustadas o minimalistas. Si se trata de un diseño tubular o recto, podés permitirte blusas con mangas abullonadas, lazos en el cuello o detalles llamativos en los hombros para generar contraste visual.

María Vázquez con vestido estampado con botas; y Dolores Barreiro con vestido vaporoso midi y chatas

De la mano de Rossella Della Giovampaola, Natalia Oreiro, Pampita y Nequi Galotti, el largo midi se instala de forma definitiva como el gran aliado de esta temporada primavera-verano. Una propuesta ideal para cualquier edad que demuestra que la verdadera elegancia reside en los clásicos reinventados con una mirada actual, invitándonos a caminar con confianza, gracia y un estilo inolvidable que deja huella en cada paso.