Todos los negocios de Rocío Guirao Díaz en Miami: de modelo a empresaria fitness

Desde que se instaló en Miami, Rocío Guirao Díaz fue construyendo una vida profesional que va más allá de las producciones fotográficas y las campañas publicitarias que marcaron buena parte de su carrera. Con las redes sociales como una de sus principales herramientas de comunicación, la modelo encontró nuevas oportunidades para desarrollar proyectos propios y vincular su imagen con diferentes áreas comerciales.

Rocío Guirao Díaz

Su presente combina distintas iniciativas que tienen como punto de encuentro el universo digital. A través de plataformas de suscripción, colaboraciones con firmas de indumentaria y recomendaciones de productos en tiendas online, la modelo diversificó sus actividades y amplió su participación en el mundo empresarial. Aunque el modelaje y la creación de contenido continúan formando parte de su trabajo, sus emprendimientos le permitieron explorar otras formas de generar negocios y desarrollar propuestas vinculadas con sus intereses.

Rocío Fit, el proyecto con el que llevó su pasión por el entrenamiento al mundo digital

Uno de los principales emprendimientos de Rocío Guirao Díaz es Rocío Fit, una plataforma digital de suscripción enfocada en el entrenamiento físico y el bienestar. La propuesta reúne diferentes contenidos pensados para quienes buscan incorporar la actividad física a su rutina, con programas que incluyen ejercicios de fuerza de corta duración, clases de yoga y materiales de orientación nutricional.

Rocío Guirao Díaz incursionó en el mundo fitness

Dentro de la plataforma, también participa como instructora de yoga certificada y se involucra directamente en la elaboración de los contenidos. A las rutinas y las clases se suman guías de nutrición simplificadas y grupos exclusivos de acompañamiento a través de WhatsApp, una modalidad que busca generar un espacio de intercambio entre los suscriptores. El proyecto funciona mediante un sistema de membresía y reúne diferentes recursos en un mismo entorno, con el objetivo de ofrecer una propuesta integral que combine actividad física, orientación y seguimiento.

La moda como eje en la vida de Rocío Guirao Díaz

La moda es otro de los sectores en los que Rocío Guirao Díaz desarrolló iniciativas comerciales. En este terreno, se vinculó con Salitrada Swimwear para diseñar una cápsula exclusiva de trajes de baño y bikinis. A su vez, la modelo incorporó el comercio electrónico a su estructura de negocios mediante su Amazon Storefront, una tienda personalizada dentro de la plataforma en la que recomienda productos de distintas categorías. Allí reúne artículos de indumentaria deportiva, suplementos alimenticios y belleza, entre otros rubros, a través de un sistema de afiliados que contempla comisiones por las compras realizadas mediante sus enlaces.

Rocío Guirao Díaz

A estas iniciativas se suma su trabajo en la creación de contenido y el modelaje digital, con representación de Muse Management, además de colaboraciones comerciales con marcas internacionales como Lifeway Foods, vinculada con la industria alimenticia, y Aurem, del sector de la indumentaria deportiva. De esta manera, Rocío Guirao Díaz mantiene su presencia en el mundo de las campañas publicitarias, pero también amplía su actividad hacia el desarrollo de emprendimientos y nuevas formas de comercialización.