Rocío Guirao Díaz presentó al nuevo integrante de la familia

Rocío Guirao Díaz sorprendió a sus seguidores al presentar a un nuevo integrante de su familia. Se trata de Capri, una cachorra de raza pastor ovejero australiano que llegó a la casa con apenas ocho semanas y que ya comenzó a ocupar un lugar especial entre sus integrantes.

Rocío Guirao Díaz presentó a Capri

Rocío Guirao Díaz compartió la noticia a través de sus redes sociales y, además, creó un perfil propio para la cachorra. Desde allí comenzó a publicar distintas imágenes de sus primeros días en el hogar, donde se la puede ver acompañada por los integrantes de la familia y disfrutando de sus nuevas rutinas.

Capri, la cachorra que conquistó a la familia de Rocío Guirao Díaz

A través del perfil de Capri, Rocío Guirao Díaz compartió una de las primeras postales de la cachorra y presentó a sus seguidores a la nueva integrante de la familia: “Hola a todos! Soy Capri y tengo tan solo 8 semanas!”, escribió junto a la imagen.

En otra de las publicaciones, la pequeña aparece junto a Roma, una de las hijas de la modelo: “Con mi hermana Roma. Somos las más chiquitas de la casa”, se puede leer en el posteo. Rocío Guirao Díaz también dejó en claro el cariño que ya despertó Capri con otra fotografía: “Lo más lindo de la casa. Capri estamos muertos de amor por vos”.

Los primeros días de Capri en su nuevo hogar

La llegada de la cachorra también quedó registrada en distintas escenas cotidianas. Entre las imágenes que compartió la familia aparece Capri despertando junto a Rocío Guirao Díaz después una siesta, una postal que mostró parte de la adaptación de la pequeña a su nuevo hogar.

Roma y Capri

Además, una de las hijas Rocío Guirao Díaz se sumó a las tendencias de las redes sociales y grabó un trend viral junto a Capri. De esta manera, la cachorra comenzó a tener sus primeros momentos frente a las cámaras apenas llegó a la familia, mientras su perfil suma nuevas imágenes de esta etapa. Entre fotografías y videos, la modelo comenzó a mostrar la adaptación de la cachorra a su nuevo hogar y los momentos que comparte con sus nuevos compañeros.