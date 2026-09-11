El especial viaje de Aitana Paladini y Rocío Guirao Díaz a Disney: complicidad y fotos soñadas

Aitana Paladini y Rocío Guirao Díaz decidieron viajar a Orlando para visitar Disney, el reconocido parque de atracciones. La adolescente compartió las fotos soñadas de la jornada que disfrutó junto a su madre y su hermana Roma y recibió una lluvia de "likes" en redes sociales.

Aitana Paladini y Rocío Guirao Díaz, juntas en Disney

Aitana Paladini y Rocío Guirao Díaz realizaron un viaje especial a Disney y compartieron las postales de una experiencia soñada en familia. Madre e hija volvieron a mostrarse juntas en redes sociales, aunque esta vez el escenario elegido fue uno de los lugares más mágicos y reconocidos del mundo: Magic Kingdom.

La encargada de retratar parte de esta aventura fue Aitana, quien publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram y resumió la experiencia con una breve frase: “Magic Kingdom”. En las imágenes se la puede ver disfrutando de distintos rincones del famoso parque de atracciones, entre escenarios de fantasía, juegos y los clásicos espacios que forman parte de la identidad de Disney.

Aitana Paladini en Disney

Para la ocasión, Aitana Paladini eligió un look casual y cómodo, ideal para recorrer durante horas las instalaciones del parque. La joven lució una musculosa negra ceñida al cuerpo, que combinó con una calza gris con efecto batik. Con el pelo suelto y una estética relajada, completó un outfit pensado para disfrutar de una jornada de paseo sin perder su impronta personal.

Entre las postales que compartió también aparecieron Rocío Guirao Díaz y Roma, la hermana menor de Aitana. Las fotografías familiares dejaron en evidencia la complicidad entre ellas y fueron algunas de las más celebradas por sus seguidores. Sonrisas, abrazos y distintas poses frente a los escenarios del parque reflejaron el espíritu de un viaje pensado para compartir tiempo de calidad en familia.

Rocío Guirao Díaz junto a sus hijas, Aitana y Roma Paladini

Magic Kingdom, el destino soñado que eligieron Aitana Paladini y Rocío Guirao Díaz

Magic Kingdom es uno de los parques más emblemáticos de Walt Disney World, en Orlando, Florida, y fue el destino soñado que eligieron Aitana Paladini y su madre, Rocío Guirao Díaz. Su icónico castillo de Cenicienta funciona como uno de los grandes símbolos del lugar y aparece como protagonista en numerosas fotografías de los visitantes.

El parque reúne atracciones para distintas edades, espectáculos, desfiles, personajes de Disney y escenarios inspirados en algunas de las películas más recordadas de la compañía. Desde recorrer Main Street, U.S.A. hasta disfrutar de sus tradicionales juegos y propuestas, cada rincón está pensado para transportar a los visitantes a un universo de fantasía.

Magic Kingdom, el destino soñado que eligieron Aitana Paladini y Rocío Guirao Díaz

Aitana Paladini aprovechó el viaje para registrar algunos de los momentos más especiales y convertirlos en recuerdos compartidos con sus seguidores. Las fotografías frente a los escenarios característicos, los paseos por el parque y las imágenes junto a su mamá y su hermana menor terminaron de retratar una jornada llena de alegría.

Más allá de las postales del viaje, la publicación también permitió ver el crecimiento que Aitana Paladini viene teniendo en las redes sociales. La bailarina comenzó a ganar cada vez mayor visibilidad a partir de sus apariciones junto a su mamá, una de las modelos argentinas más reconocidas de la Argentina.

Magic Kingdom, el destino soñado que eligieron Aitana Paladini y Rocío Guirao Díaz

La exposición familiar hizo que sus seguidores comenzaran a interesarse también por su día a día, sus looks, sus viajes y los distintos momentos que comparte en Instagram. De esta manera, el especial viaje de Aitana Paladini y Rocío Guirao Díaz a Disney mostró nuevamente la complicidad que mantiene con su madre y las fotos soñadas que se tomó en el lugar.