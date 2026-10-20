La trágica muerte de Lucas, el hijo de Antonio Grimau: "No me enojé con Dios. Tal vez me enojé conmigo mismo"

Antonio Grimau volvió a hablar sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su hijo Lucas Antonio, quien falleció a los 36 años. En una entrevista en +CARAS con Héctor Maugeri, el actor recordó la relación que los unía y la difícil experiencia que atravesó junto a Leonor, la madre del joven, durante los días en los que intentaron encontrarlo.

Aunque reconoció que suele evitar hablar públicamente del tema, se permitió recordar a su hijo y compartir algunas de las emociones que marcaron ese proceso. Durante la conversación, habló de la impotencia que sintió frente a la adicción de su primogénito, de las dificultades para comprender lo que estaba atravesando y de una ausencia que, según explicó, permanece presente en su vida.

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Antonio Grimau recordó la relación especial que tenía con su hijo Lucas

Al recordar el vínculo que los unía, Antonio Grimau describió la relación con Lucas como una de las más significativas de su vida: "Yo en general me rehúso a hablar del tema, pero ya que lo sacas a relucir, sí", expresó al comienzo de su testimonio. Luego, al referirse a su único hijo varón, destacó la cercanía que existía entre ambos y el lugar que ocupaba en su historia personal.

"Con Lucas tenía... Mi único hijo varón tenía una relación particularmente hermosa", recordó. Lejos de describir su pérdida como una ausencia absoluta, también explicó que conserva presente a su hijo a través de las experiencias que compartieron: "Lo perdí hasta cierto punto, porque sigue estando en mí de todas las maneras, con anécdotas en común y mucha vida, por suerte, transitada juntos", sostuvo.

La impotencia de Antonio Grimau frente a la adicción de su hijo

Durante la entrevista, Antonio Grimau también recordó las circunstancias que atravesó su familia mientras intentaba ayudar a Lucas, quien tenía una adicción a la cocaína. El joven estuvo desaparecido durante 34 días y, durante ese tiempo, sus padres lo buscaron sin saber dónde se encontraba. Finalmente, fue hallado en la morgue de un hospital. Al escuchar el relato, Héctor Maugeri describió la situación como desesperante, una palabra con la que el actor coincidió al recordar aquellos días: "Y bueno, hubo que asumir ese dolor de por vida", expresó.

La impotencia de no haber podido cambiar el desenlace fue uno de los aspectos más difíciles de su testimonio. "Esa era la gran impotencia, porque se hizo absolutamente todo lo posible, tanto Leonor como yo, y no hubo manera. No me enojé con Dios. Tal vez me enojé conmigo mismo", aseguró. Sin embargo, aseguró que es un dolor que no ha podido sanar: "Es un agujero que queda en el alma para siempre y no hay manera de reemplazarlo".

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Cómo recuerda Antonio Grimau a su hijo Lucas

Al hablar de la personalidad de Lucas, Antonio Grimay lo recordó como un joven alegre, sensible y con una marcada inclinación artística: "Era una persona alegre, contenta", señaló cuando le preguntaron cómo era su hijo. Después destacó sus cualidades y su talento: "Tenía un carácter muy especial, era muy angelado, un talentoso, era músico".

Antonio Grimau también reflexionó sobre las dificultades que, desde su perspectiva, su hijo pudo haber experimentado frente al mundo que lo rodeaba: "Yo no sé cómo tomó ese camino", reconoció. Al final de la conversación, cuando Héctor Maugeri volvió sobre el dolor que implica despedir a un hijo, el actor simplificó su respuesta asegurando que es una pérdida terrible e irreparable.