Murió Antonio Grimau a los 82 años: El adiós a uno de los grandes galanes de la televisión argentina

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras conocerse la triste noticia de que Antonio Grimau falleció a los 82 años de edad, luego de permanecer varios días internado debido a complicaciones en su salud . El lamentable deceso fue confirmado oficialmente por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, donde expresaron su profundo pesar y enviaron condolencias a sus familiares. Con una invaluable trayectoria que superó las seis décadas, el querido intérprete se consolidó como una figura imprescindible del teatro, el cine y la televisión.

Antonio Grimau

Falleció Antonio Grimau: el comunicado de la Asociación de Actores

Durante las primeras horas del miércoles 20 de octubre, en el sanatorio porteño del barrio de Palermo, Antonio Grimau, reconocido actor de teatro y televisión, falleció a sus 82 años. El prestigioso intérprete se encontraba ingresado, ya que había sufrido un marcado deterioro en las últimas semanas, lo que obligó a su entorno más cercano a decidir una internación de urgencia. Según trascendió desde su círculo íntimo, el motivo principal de su hospitalización estaba vinculado a un severo cuadro de insuficiencia respiratoria crónica que se agudizó de forma repentina debido a una neumonía bilateral.

A pesar de los esfuerzos médicos y los cuidados intensivos brindados en la clínica cinematográfica, las complicaciones sistémicas resultaron irreversibles, desencadenando una falla multiorgánica que provocó su fallecimiento. Aunque las autoridades médicas optaron por mantener el diagnóstico final bajo estricta reserva institucional, los allegados confirmaron que el desgaste físico acumulado precipitó este doloroso final.

La triste partida fue comunicada formalmente por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, mediante una sentida publicación digital que rápidamente se viralizó, reflejando el inmenso dolor de toda la colonia artística. "Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino", describieron, junto a una breve biografía de sus éxitos.

Falleció Antonio Grimau: el comunicado de la Asociación de Actores

De ser galán a un pintor de renombre: la vida de Antonio Grimau

El camino artístico de Antonio Rebolini estuvo marcado por una notable reinvención que lo llevó de ser el eterno seductor televisivo a un respetado creador plástico. Su salto a la popularidad masiva se produjo en la década de 1970, consolidándose como el galán de telenovelas por excelencia gracias a ficciones inolvidables como Trampa para un soñador, Dos a quererse y Soy gitano . Sin embargo, su incansable búsqueda profesional lo impulsó a bajarse del pedestal del galán comercial para sumergirse en interpretaciones de enorme exigencia dramática en el teatro, brillando en piezas prestigiosas como Los invertidos , Hamlet y El rey Claudio . Su vigencia en las tablas se mantuvo intacta hasta sus últimos meses, destacándose recientemente en la comedia dramática Vamo' los pibes junto a Osvaldo Laport y en la aclamada obra El diario de Adán y Eva en compañía de Betiana Blum.

Lejos de los libretos, el confinamiento obligatorio de la pandemia de 2020 despertó en él una faceta oculta e innata: la pintura abstracta. Como un canalizador de sus estados de ánimo, comenzó a plasmar acrílicos sobre bastidores donde jugaba libremente con el color y las formas geométricas. Al poco tiempo, decidió inaugurar su perfil digital especializado en Instagram, donde comenzó a publicar y comercializar sus pinturas de forma masiva, ganándose los elogios de críticos y colegas por su aguda sensibilidad artística.

Detrás del éxito, su vida estuvo atravesada por desgarradoras tragedias familiares que capturaron la atención de los medios de comunicación. Durante su adolescencia sufrió la dolorosa pérdida de sus padres y de su hermana mayor en un período de apenas siete meses. Años más tarde, en 2010, experimentó el golpe más devastador de su existencia cuando su hijo Lucas Rebolini Manso, fruto de su amor con Leonor Manso, falleció tras haber estado desaparecido varios días en un caso de alto impacto mediático. Ante cada dolor, Grimau confesó que el arte y el teatro se convirtieron en su máxima tabla de salvación para mantenerse aferrado a la vida.

De ser galán a un pintor de renombre: la vida de Antonio Grimau

Con la partida de este artista a sus 82 años, la cultura nacional despide a un creador verdaderamente irremplazable. Su profunda transformación desde la pantalla chica hasta los lienzos abstractos, sumada a una inquebrantable fortaleza ante la adversidad, asegura que la huella dorada de Antonio Grimau permanezca viva por siempre en el alma colectiva de todo su público.

A.E