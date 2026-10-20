El último adiós a Antonio Grimau: Dónde y cuándo será

Antonio Grimau murió a los 82 años luego de una vida dedicada a la actuación y con una carrera desarrollada en los escenarios y las pantallas del país. Tras conocerse la noticia, la información difundida por la Asociación Argentina de Actores y Actrices permitió conocer cómo se llevarán adelante las instancias previstas para quienes deseen acompañar este momento junto a su entorno más cercano y a integrantes de la comunidad artística.

Se reveló dónde será el último adiós a Antonio Grimau

La muerte de Antonio Grimau, ocurrida a los 82 años, generó repercusión en el ámbito artístico y entre quienes siguieron su extensa carrera en teatro, cine y televisión. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad que destacó el recorrido profesional desarrollado por el intérprete a lo largo de más de seis décadas de trabajo sobre los escenarios y las pantallas.

Antonio Grimau

En las horas posteriores a conocerse el fallecimiento, la Asociación también difundió la información referida a la despedida del actor. Según informó la entidad, el velatorio se realizará el martes 20 de octubre entre las 16 y las 20 horas en Zuccotti Hnos., ubicado sobre la Avenida Córdoba 5080, en la Ciudad de Buenos Aires. La comunicación fue publicada a través de los canales oficiales de la organización y detalló el cronograma previsto para familiares, amigos y colegas.

A sus 82 años, Antonio Grimau construyó una trayectoria reconocida dentro de la ficción argentina. A lo largo de los años participó en numerosas producciones televisivas, además de desarrollar una actividad constante en el teatro. Entre sus trabajos más recordados aparecen títulos como Trampa para un soñador, Dos a quererse, Soy gitano y Sandro de América, donde interpretó a Roberto Sánchez en una etapa de su vida.

El último adiós a Antonio Grimau

La información difundida este martes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices también recordó que el actor mantuvo actividad profesional durante los últimos años. Su presencia en diferentes puestas teatrales le permitió continuar vinculado con una disciplina que formó parte central de su recorrido artístico desde la adolescencia. Según repasaron distintos medios, el artista inició su camino en la actuación a los 16 años y desde entonces desarrolló una carrera que atravesó distintas generaciones.

Todos los detalles de la despedida de Antonio Grimau

Además del velatorio previsto para la tarde del martes, la Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó cómo continuará la despedida. De acuerdo con la información difundida oficialmente, la ceremonia de cremación tendrá lugar el miércoles 21 de octubre a las 13 horas en el crematorio del Cementerio de la Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires.

Antonio Grimau

La noticia del fallecimiento fue acompañada por mensajes de pesar de colegas y referentes del espectáculo. La propia entidad señaló, al comunicar la muerte del actor, que su trabajo en escenarios y producciones audiovisuales formó parte de la historia del espectáculo argentino. Diversas figuras también compartieron recuerdos vinculados a los años de trabajo que compartieron con él en diferentes proyectos.

Durante las últimas horas también trascendió que Antonio Grimau había permanecido internado varios días antes de su fallecimiento. Según informó TN, el actor atravesaba un problema de salud vinculado a una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), una afección respiratoria por la que se encontraba bajo tratamiento médico.

Antonio Grimau

Antonio Grimau será despedido en las ceremonias organizadas tras su fallecimiento a los 82 años, una noticia que generó repercusión entre colegas, allegados y referentes de la actividad artística. Con los detalles dados a conocer por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, las próximas jornadas estarán destinadas a acompañar a una figura que desarrolló gran parte de su carrera en los escenarios, el cine y la televisión argentina.