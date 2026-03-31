Tras dejar Otro día perdido, Laila Roth se fue de viaje a China

Laila Roth emprendió un viaje a China luego de dejar Otro día perdido, el programa que compartía con Mario Pergolini y Agustín “Rada” Aristarán. Después de cerrar esta etapa en su carrera, eligió recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos del país asiático. Su recorrido incluyó sitios históricos y actividades que despertaron gran interés.

Mientras Mario Pergolini inicia su segunda temporada, Laila Roth se fue de viaje a China

Tras despedirse del ciclo Otro día perdido, Laila Roth decidió tomarse un respiro y emprender un viaje inolvidable junto a su marido. El destino elegido fue China, un país que la recibió con paisajes imponentes, tradiciones milenarias y experiencias que la humorista compartió con entusiasmo en sus redes sociales.

Laila Roth

Mientras Mario Pergolini le da vida a la segunda temporada de su programa en El Trece, junto a Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, la humorista viajó a Asia, empezando una nueva etapa. A través de su cuenta de Instagram compartió distintas imágenes que mostraron parte de su recorrido.

La Gran Muralla fue uno de los escenarios más destacados de su recorrido. Allí, Laila Roth se mostró sonriente y divertida, disfrutando de cada tramo de la histórica construcción. En sus publicaciones, dejó ver no solo la magnitud del lugar, sino también la alegría de vivirlo con Diego Maggio, su esposo. Subieron juntos en aerosilla, viendo cada detalle de la construcción con una vista genial.

El viaje incluyó momentos de aventura y vértigo que marcaron el espíritu de su recorrido por China. Luego de varias fotos juntos sobre La Gran Muralla la pareja bajó en un tobogán de alta velocidad. “La tensión es total”, comentó al llegar a la sección Mutianyu, una de las más visitadas. “Parece despacio, pero les juro que era rapidísimo. Tensión y velocidad por igual”, concluyó.

El recorrido que marcó las vacaciones de Laila Roth y su marido por China

Además de la muralla, Laila Roth compartió imágenes de otros rincones emblemáticos de China. La pareja recorrió distintos paisajes y visitó locales donde se fotografiaron con distintas figuras. Entre las publicaciones de la humorista se pudieron ver fotos posando junto a esculturas de animales, como el león y la jirafa.

Laila Roth y su esposo, DIego Maggio, en China

En las imágenes que compartió, se la podía apreciar con una bolsa de compras en color amarillo y con un mensaje claro a sus seguidores: “No saben la cantidad de fotos así que tengo”. Sus palabras dejaron entrever la intensidad con la que vivió cada recorrido junto a su marido. En otras publicaciones, se la pudo ver sonriente junto a la estatua de Ultraman, un héroe de la cultura asiática.

Uno de los detalles más comentados por sus seguidores fue una imagen donde se puede ver a Laila Roth en La Gran Muralla imitando la pose de su pareja: “Y acá yo copiándole la pose”. Los mercados cercanos formaron parte del recorrido. Para cerrar el día, escribió con humor y entusiasmo: “Hasta la próxima muralla. Muy hermosa 10/10”.

Laila Roth en China

Laila Roth emprendió un viaje a China luego de dejar Otro día perdido, y convirtió esa experiencia en un recorrido marcado por paisajes históricos y momentos que reflejan el momento que vivió con su marido. La visita a la Gran Muralla y a distintos rincones emblemáticos se transformó en parte del itinerario que compartieron.

VDV