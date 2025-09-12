Revelaron la jugosa cifra que recibirá Mario Pergolini por cada programa

El regreso de Mario Pergolini a la pantalla chica con Otro Día Pérdido, no solo generó repercusiones mediáticas por su vuelta tras años de ausencia, sino también por las millonarias cifras que mueve el programa en cada emisión. En el ciclo Mediodía Bien Arriba, los periodistas debatieron sobre los costos, el rating y la rentabilidad del envío que ya se posiciona como uno de los más comentados de la grilla.

En medio de la conversación, Daniel Monti planteó que hoy día el éxito de un programa no depende únicamente de la audiencia: “El éxito qué te lo da, ¿el número o la parte comercial? Es una combinación de las dos cosas y se juega mucho con eso. Hoy, si un programa no tiene rating, lo dejan al aire por el dinero que genera”, explicó. Fue allí cuando se revelaron los detalles económicos detrás del ciclo de Pergolini.

La millonaria cifra que recibe Mario Pergolini por emisión

Uno de los periodistas del panel informó que cada PNT (Publicidad No Tradicional) dentro del programa tiene un costo de 5.500.000 pesos por salida. Con al menos cinco publicidades por noche, el cálculo inmediato asciende a unos 40 millones de pesos por emisión. “Ponele que son 40 millones por noche, ¿te parece que no es un éxito?”, lanzó el conductor sobre el programa de Mario Pergolini.

Si bien aclaró que al monto hay que restarle los costos de producción y lo que el canal abona por mantener el ciclo en el aire, el número final muestra un negocio importante para la emisora. “Después hay que ver el costo, lo que paga el canal, pero si lo genera me parece bárbaro”, reflexionó Monti, destacando que, más allá del rating, el programa de Pergolini representa un ingreso significativo para Eltrece.

El programa de Mario Pergolini y el rechazo de Marcelo Tinelli

En un tramo de la entrevista, los periodistas recordaron que Marcelo Tinelli fue invitado a participar del ciclo que conduce Mario Pergolini y rechazó la propuesta, lo que reavivó la tensión histórica entre ambos conductores. De hecho, hace poco compartieron un evento donde se produjo un encuentro tenso que volvió a dejar en claro que las diferencias persisten.

Además, en este nuevo capítulo de su carrera, Mario Pergolini aprovechó para enviar un mensaje conciliador hacia otra de las grandes divas de la televisión. El conductor se mostró arrepentido por las críticas que le había hecho años atrás a Susana Giménez, que en su momento derivaron en un fuerte enfrentamiento público.