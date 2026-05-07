Tras la aparición de una nueva hija, habló la viuda de Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni continúa generando repercusiones a casi dos semanas de su fallecimiento. El actor murió el 20 de abril a los 86 años, luego de permanecer internado en el Sanatorio Güemes a causa de complicaciones derivadas de un hematoma subdural provocado tras una caída doméstica.

Luis Brandoni

Aunque durante los primeros días Luis Brandoni había mostrado una evolución favorable, el cuadro terminó agravándose debido a la presión intracraneal. Desde entonces, colegas, familiares y figuras del espectáculo lo despidieron públicamente mientras comenzaron a aparecer también algunos aspectos poco conocidos de su vida privada.

El descargo de Saula Benavente

En las últimas horas tomó fuerza la historia de Marcela, una tercera hija del actor que habría nacido de una relación previa a su matrimonio con Marta Bianchi. La situación escaló luego de que Patu Leonardi, nieta de Luis Brandoni e hija de Marcela, compartiera una carta abierta donde dejó entrever que el vínculo familiar con el actor habría sido distante y prácticamente inexistente.

Luis Brandoni y Saula Benavente

A raíz de la repercusión que tomó el tema, Saula Benavente salió a responder y fue tajante al hablar de las versiones relacionadas con una supuesta disputa por la herencia. Según expresó, no existe ningún conflicto económico ni desorden familiar alrededor de la sucesión del actor. Además, remarcó que Brandoni reconocía a sus tres hijas y sostuvo que muchas de las versiones que comenzaron a circular responden únicamente al interés por generar polémica.

El pedido de Saula Benavente

Durante sus declaraciones, Saula Benavente también defendió el modo en que Luis Brandoni manejó siempre su intimidad. Para ella, el actor eligió mantener resguardada su vida personal durante toda su carrera y consideró injusto que, tras su muerte, comiencen a exponerse situaciones familiares de manera pública.

Luis Brandoni

En ese sentido, insistió en que todavía atraviesan el duelo y aseguró que este tipo de especulaciones no representan el homenaje que Luis Brandoni merece después de una trayectoria de décadas en el cine, el teatro y la televisión argentina.