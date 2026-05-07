Así fue la verdadera historia de amor de Luis Brandoni con Juana, la madre de su hija no reconocida

Luis Brandoni fue uno de los actores que sigue en el recuerdo de todos los fanáticos del cine nacional. Su talento viajó alrededor del mundo, volviéndose parte de la vida de millones de personas. Su muerte, el lunes 20 de abril de 2026 a los 86 años, en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, generó una gran conmoción a nivel mundial, y datos de su vida volvieron a estar en la boca de todos. Fue así que reapareció una hija desconocida del actor, que habría tenido a sus 17 años. En las últimas horas, y tras tanto revuelo mediático, dieron a conocer cómo fue la historia de amor de Brandoni con Juana, la madre de su hija no reconocida.

Luis Brandoni

La verdadera historia de amor de Luis Brandoni con Juana, la madre de su hija no reconocida

En el 2022, en una entrevista, Luis Brandoni reveló que, durante su adolescencia, se había enamorado de una mujer llamada Juana. Ambos, con 17 años, en 1958 tuvieron a la primogénica del artista, a la que llamaron Adriana, pero él nunca la posicionó frente a las cámaras ni contó su historia de vida. A quince días de su muerte, el nombre de ella volvió a surgir, al igual que las dudas sobre cómo había sido la intimidad de la pareja en su momento, y por qué él no la habría reconocido. En Puro Show (eltrece), Fernanda Iglesias reveló que mantuvo conversación con Patu Leonardi, la nieta del actor, quien le contó los detalles de su historia.

"La relación de Luis Brandoni con Juana no fue una relación de una noche. Ella era de Santiago del Estero, pero vivía en Buenos Aires, vecina del actor. Él no tenía 17 años, sino 19, y que ella tenía 18 cuando la tuvo a Adriana. La nieta me dice que fue una relación de tres años, tenían un noviazgo", reveló la periodista, tras haber hablado con Patu. De esta manera, recordó que el actor no había lanzado elogios de dicha relación, por el contrario recordaron que lo tomó como "una desgracia".

Tras quedar embarazada, Juana regresa a Santiago del Estero y los abuelos se hacen cargo de la joven. "Me dejó en claro esto: Brandoni no la negó ni a ella ni al vínculo, pero tampoco era el que tomaba la iniciativa. No era una relación fluida. Es cierto que Marta Bianchi hizo mucho para que el actor se vinculara, y también Mónica López", aclaró la periodista sobre su conversación. Finalmente, explicó las razones por las que comenzó a hablar y sentenció: "Brandoni tiene de esta hija 3 nietos, y 6 bisnietos. Adriana es de perfil bajo y no quiere aclarar nada, pero Patu sintió la necesidad de salir a decir algunas cosas".

Las palabras de Patu Leonardi, nieta de Luis Brandoni y Juana

A quince días de su fallecimiento, un posteo de Instagram revolucionó a las redes sociales. Una joven llamada Patu Leonardi le dio unas palabras a Luis Brandoni y reveló cómo le golpeó este suceso, siendo la nieta del actor y Juana, e hija de Adriana.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una postal de el actor joven y escribió: "El lunes me despertó la noticia. Ya era un hecho, y me embistió una extraña tristeza que no supe dónde poner. Yo pensaba en mi mamá, quería estar con ella. Mi mamá, tú hija, tú primogénita. La que llegó pronto, cuando aún eras muy joven. ¿Porqué estoy triste? ¿Qué es lo que estoy duelando? Si nunca te tuve. ¿Cómo podría haber sido la historia? Quién sabe. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieses visto? Ironía del destino tener semejante referente tan cerca y tan lejano. Tengo una necesidad imperiosa de contar la otra parte de la historia. La historia de quienes quedaron por fuera del relato".

Las palabras de Patu Leonardi, nieta de Luis Brandoni y Juana

El posteo generó controversias y se viralizó rápidamente, haciendo que los nombres Patu, Adriana y Juana reaparecieran en la vida pública de Luis Brandoni. Mientras estalla la polémica por la herencia, a unas semanas del fallecimiento del actor, los seguidores quieren conocer los detalles del romance que trajo a la primogénita, y de la cuál él decidió mantener en el lado más íntimo de su carrera.

A.E