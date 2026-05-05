La Justicia confirmó que Juan Darthés vuelve a la cárcel: cumplirá una condena de seis años

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardín, luego de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazara los últimos recursos de apelación presentados por la defensa. De esta manera, el fallo quedó efectivo y el actor deberá cumplir la pena en régimen semiabierto, una modalidad que implica dormir en la cárcel y tener salidas durante el día.

Juan Darthés

La Justicia de Brasil confirmó la condena contra Juan Darthés

Según contaron en A la Tarde (América TV), Juan Darthés ya se encontraba bajo este régimen, aunque con ciertas condiciones más flexibles mientras se resolvían sus apelaciones. Ahora, tras el rechazo definitivo de esos recursos, su situación se endurece: en los próximos días deberá ajustarse plenamente a la condena y podría quedar alojado de forma más estricta dentro del sistema penitenciario brasileño. Tal como mencionó Martín Arias Duval, abogado de Thelma Fardín, remarcó: "Ahora no va a poder ir a la plaza ni a la playa porque tiene que cumplir con una condena".

El caso se remonta a la denuncia realizada en 2018 por la actriz, quien acusó al actor por los hechos ocurridos en 2009 durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años. El proceso judicial se extendió durante años y estuvo marcado por múltiples instancias legales. "Después de tres intentos de dar vuelta la causa, la Justicia determinó que la condena de seis años de prisión se haga efectiva", detalló la periodista Débora D’Amato.

Por su parte, Arias Duval explicó en el programa de América TV: "Nosotros estamos satisfechos con el hecho de que por fin se logró una condena que era lo que nosotros y Thelma particularmente perseguía. Durante mucho tiempo ella fue foco de maltratos y parecía que la víctima era el victimario". Y agregó: "Hoy no va a ir a la cárcel porque todavía queda pendiente un recurso pero en los hechos la condena ya está fijada".

Juan Darthés

En paralelo, durante su estadía en Brasil, Juan Darthés había comenzado a reconstruir su vida lejos de los medios. Según trascendió en las últimas semanas, se volcó a la religión y se convirtió en pastor evangélico, participando activamente en una iglesia en Barra de Tijuca. Este nuevo rol se desarrolló en el marco del régimen semiabierto, que le permitía sostener actividades fuera del ámbito carcelario durante el día, algo que ahora podría verse limitado tras la confirmación definitiva de la condena.

La reacción de Thelma Fardín

La noticia generó un fuerte impacto y reavivó el debate público en torno al caso. Por su parte, Thelma Fardín celebró el fallo en redes sociales con un mensaje contundente: “Ganamos otra vez”, y agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso. En la misma línea, Amnistía Internacional Argentina destacó la decisión judicial como un paso clave en un caso considerado histórico, al remarcar la importancia de escuchar a las víctimas y avanzar en fallos con perspectiva de género.