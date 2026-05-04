Apareció una hija no reconocida de Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni sacudió no sólo al mundo del espectáculo, sino también a todo su círculo íntimo a tal punto que en las últimas horas apareció la hija no reconocida del destacado artista argentino. A través de una publicación en redes sociales, su nieta Patu Leonardi lanzó un desgarrador mensaje donde contó el lado B del artista y cómo repercutió en ella su fallecimiento.

Adriana, la hija mayor de Luis Brandoni

Tiempo atrás, en 2022, el propio Luis Brandoni había contado en una entrevista que había sido padre a los 17 años. Sin embargo, ese dato permaneció en un segundo plano dentro de su vida pública. A quince días de su muerte, el testimonio de su nieta -hija de Adriana- volvió a poner el foco en ese capítulo de su historia familiar, aportando una mirada íntima atravesada por emociones complejas.

Adriana, primera hija de Luis Brandoni y su mamá Juana | Instagram

Antes de su matrimonio con Marta Bianchi, con quien tuvo a sus hijas Florencia y Micaela, el actor había tenido a Adriana en plena adolescencia. Con el paso de los años, ese vínculo se mantuvo alejado de la exposición mediática, formando parte de una dimensión más privada de su vida.

En este marco, Patu Leonardi -también vinculada al mundo artístico- compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram bajo el título “Lo que no fue”. Allí relató cómo vivió la noticia de la muerte de su abuelo y reflexionó sobre su historia familiar, acompañando el texto con imágenes significativas. “El domingo a la hora de la siesta me llamó mi papá. Al parecer te estabas yendo. El Oli con sus sabios nueve años dijo: ´Muy buen actor y tan conocido, pero poco conocido en nuestra familia, má”, comenzó diciendo junto a un carrusel de tres imágenes en las que se ve a Brandoni en blanco y negro. No obstante, narró muy movilizada: “El lunes me despertó la noticia. Ya era un hecho, y me embistió una extraña tristeza que no supe dónde poner. Horas más tarde me subí a un micro que me llevó a tu entierro”.

“El domingo a la hora de la siesta me llamó mi papá. Al parecer te estabas yendo”, escribió, para luego describir el impacto emocional que le generó la noticia. En sus palabras también aparece la necesidad de acompañar a su madre, a quien definió como “tu hija, tu primogénita”, resaltando la juventud con la que ambas generaciones atravesaron esa experiencia. Para la cordobesa, este hecho significó conectar con sus raíces y acompañar un dolor familiar que cargó durante muchos años: “Yo pensaba en mi mamá, quería estar con ella. Mi mamá, tú hija, tú primogénita. La que llegó pronto, cuando aún eras muy joven. Mi abuela también lo era, y con sus 17 años fue la más valiente”.

Mensaje de la nieta de Luis Brandoni | Instagram

El desgarrador mensaje de la nieta de Luis Brandoni

A lo largo de su publicación, Patu Leonardi compartió interrogantes y reflexiones personales sobre un vínculo con Luis Brandoni que, según expresó, no llegó a desarrollarse plenamente. “¿Por qué estoy triste? ¿Qué es lo que estoy duelando? Si nunca te tuve”, escribió, dando cuenta de una emoción atravesada por la ausencia y las preguntas.

Sus palabras también dejaron entrever el deseo de visibilizar una parte menos conocida de la historia familiar: “Tengo una necesidad imperiosa de contar la otra parte de la historia. La historia de quienes quedaron por fuera del relato”, expresó, siempre desde un registro íntimo y subjetivo. Finalmente, cerró su descargo con una frese cargada de ironía y poniendo el hashtag Hijas de Luis Brandoni: “La gente habla, escribe sobre vos. Imagina verdades sobre vos y las cuenta. El gran héroe nacional se nos fue. Persona maravillosa, ser humano intachable. Y qué puedo decirte. Me cuesta encontrarte en aquellos lugares”.

El posteo generó repercusión en redes sociales, donde distintos usuarios manifestaron sorpresa y buscaron comprender el contexto de sus declaraciones. Según lo compartido por la propia humorista, su abuelo mantuvo un idilio con una mujer llamada Juana cuando ambos eran adolescentes. Fruto de ese amorío, nació Adriana, la primera hija del fallecido actor a quien mantuvo en secreto hasta los últimos años de su vida.

Cabe recordar que, en 2022, en diálogo con la periodista Érica Fontana en el ciclo He vivido (Telefe), Brandoni había mencionado ese momento de su vida: “Fui papá a los diecisiete años”, contó. También señaló que, con los años, pudo acercarse a su hija y reconstruir el vínculo, destacando el acompañamiento de su entorno en ese proceso. “Me ayudó mucho la que fue mi esposa cuando me reencuentro con mi hija Adriana”, destacó sobre Marta Bianchi, y aseguró: “Felizmente tenemos una muy buena relación”.

Patu Lombardi, nieta de Luis Brandoni, junto a su mamá Adriana | Instagram

De esta manera, la historia que salió a la luz en torno a Luis Brandoni reabre una dimensión íntima y poco conocida de su vida, atravesada por silencios, distancias y reencuentros tardíos. El testimonio de su nieta Pato Lombardi suma una mirada distinta a la figura pública del actor, poniendo en primer plano las huellas emocionales que también dejan las ausencias. Más allá del impacto mediático, el episodio deja instalada una reflexión incómoda sobre los relatos oficiales y aquellos que quedan fuera de escena, pero que también forman parte de la historia.

NB