Nico Occhiato arremetió contra la final de La Voz Argentina: “No sé si esto se cuenta, pero digo la verdad”

El final de La Voz Argentina dio mucha felicidad y decepciones para los fanáticos del formato. Los usuarios de las redes sociales celebraron al nuevo ganador, pero se quejaron al haber notado que se trataba de un programa grabado con antelación. Esto llevó a que los comentarios y las críticas crecieran a su alrededor, y algunos relacionados al certamen se pronunciaran. Nico Occhiato fue uno de los más importantes en hablar, y arremetió contra lo ocurrido, coincidiendo con los usuarios.

Nico Occhiato

El filoso comentario de Nico Occhiato sobre La Voz Argentina: “No sé si esto se cuenta, pero digo la verdad”

Tras semanas de duras competencias y mucho talento joven dispuesto a darlo todo por el premio mayor, Nicolás Behringer, representante del Team Luck Ra, fue el elegido por el público como ganador de la edición 2025. La emoción de sus fanáticos se sintió en las redes sociales, pero también el disgusto de todos los amantes del programa al notar la falta de emoción al momento de darse a conocer el resultado. No solo eso: falta de claridad en los porcentajes, cierre abrupto sin saber el resto de los puestos, y varios detalles más, hicieron que los usuarios despertaran la polémica.

Nico Occhiato y el ganador de La Voz Argentina

Nico Occhiato, el conductor de La Voz Argentina, siempre expresó su amor al formato y a todo lo que aprendió con el mismo. Sin embargo, y en medio del escándalo de las redes, se pronunció sobre el abrupto final y, para sorpresa de muchos, coincidió con los usuarios. Tras una broma de que había ocurrido en vivo, confirmó que el programa fue grabado, y lanzó un filoso comentario. “Fue grabada, una cagada que sea grabada. No sé si esto se cuenta, pero bueno. No depende ni de mí ni de la producción, depende de las necesidades del canal”, comenzó en Luzu TV.

De esta manera, explicó: “Hasta el corte, se grabó todo el programa, hasta que digo que se cierran las votaciones. En la realidad, se cerraron y ahí grabamos cuatro programas distintos, donde cada uno era el ganador. Todos actuaron que ganaron”. El lunes 13 de octubre, la producción de Telefe estuvo atento a las votaciones y, cuando se enteraron que Nicolás había sido elegido, pusieron al aire el tape donde él celebraba, y que se viralizó por su "falta de emoción".

Nico Occhiato coincidió con los usuarios de las redes sociales, y reconoció que la decisión afectó el sentimiento de los fanáticos y los participantes. “Obviamente que eso hace que la final pierda emoción porque una final en vivo es otra cosa. De hecho, no hubo papelitos ni festejo porque no nos daba tiempo para grabar todo, había que limpiar el escenario cada vez”, cerró el conductor. De esta manera, selló la polémica alrededor de La Voz Argentina, y cerró el debate al respecto.

A.E