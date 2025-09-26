Tras su ruptura con Millet Figueroa, revelaron quién de las ex de Marcelo Tinelli lo enamoró de verdad: “Estaba hasta las manos”

La noticia de la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sorprendió al mundo del espectáculo, aunque no del todo. La pareja había enfrentado versiones de crisis desde hace meses y, si bien intentaron desmentirlas en distintas ocasiones, finalmente confirmaron que la historia llegó a su fin.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

En ese marco, el programa Intrusos abrió un extenso debate no solo sobre cómo fue el vínculo entre el conductor y la modelo peruana, sino también sobre qué diferencias existieron respecto a relaciones anteriores. Los panelistas coincidieron en que la historia con Milett nunca alcanzó la intensidad ni la estabilidad que Marcelo Tinelli mostró con otras mujeres que formaron parte de su vida.

Las exparejas que marcaron a Marcelo Tinelli

Durante el debate, el primer nombre que apareció fue el de Soledad Aquino, la madre de dos de sus hijas y una persona con la que Marcelo Tinelli mantuvo un lazo inquebrantable a lo largo de los años, incluso después de la separación. Sin embargo, fue Guillermina Valdés la que terminó concentrando la mayor parte de la atención.

Uno de los panelistas recordó: “Cuando Marcelo salió con Guillermina Valdés, la gente decía: ‘qué linda, qué linda pareja, qué bien’”, comenzó. El comentario recordó como aquella relación fue percibida de manera positiva no solo por el círculo íntimo de la pareja, sino también por el público en general. Pero la frase más contundente llegó minutos después, cuando desde el piso confirmaron: “Cuando se enamoró de Guillermina, estaba hasta las manos”.

La dura comparación de la relación de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa

Los panelistas de Intrusos remarcaron que, a diferencia de lo ocurrido con Guillermina Valdés, la relación con Milett Figueroa nunca mostró la misma entrega emocional por parte del conductor.

Según explicaron, Marcelo Tinelli se involucra de manera total cuando está realmente enamorado: “Marcelo cuando se enamora, le entregaba la vida a su pareja. Estaba con ellas todo el tiempo, se enamoraban, pero esto es un código que yo lo sé, porque he trabajado con él. Muchas de las cosas que decía al aire eran para su pareja, las canciones que cantaba. Y con Milett no. Es un romántico, es un romántico de primera cepa”.

Marcelo Tinelli

Tras repasar la vida sentimental de Marcelo Tinelli, en Intrusos coincidieron en que algunas parejas lo marcaron más que otras, siendo su vínculo con Guillermina Valdés uno de los más relevantes.