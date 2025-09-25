La furiosa reacción de Milett Figueroa después de que la tildaran de interesada: "Cobardes"

Lo que parecía ser una armoniosa separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se transformó en un escándalo después de que salieran a la luz los rumores de que el conductor estaría muy cerca de Sabrina Rojas. Además, Yanina Latorre acusó a la modelo peruana de “interesada” y sumó un nuevo capítulo al conflicto.

La furiosa reacción de Milett Figueroa después de que la tildaran de interesada

Milett Figueroa, la expareja de Marcelo Tinelli, fue acusada de haber estado en pareja con el conductor por conveniencia y no se quedó callada. En Sálvense quien pueda (América), Yanina Latorre la tildó de “interesuti” y aseguró: “Las malas lenguas dicen que lo de ella fue medio por conveniencia. Ella creyó que iba a lograr algo por el solo hecho de ser la mujer de Marcelo. Ella quería trabajar acá y quedarse acá”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Si bien la conductora aclaró que Milett le caía bien en un principio, luego cuestionó su actitud: “En un momento se subió a un divismo que no era tal. Y no te daba bola”. En la misma línea, Ximena Capristo sumó comentarios negativos sobre la influencer al señalar: “Me enteré de que ha sido muy maltratadora con las personas que tuvo a cargo acá en Argentina”.

El conflicto escaló todavía más cuando, en LAM, Ángel de Brito deslizó que a Milett la habrían bajado de la serie que protagonizan Tinelli y su familia. “Me dijeron que LaFlia avisó a Amazon que Milett no es más parte del reality”, lanzó el periodista.

Frente a estas versiones, Milett Figueroa rompió el silencio y contestó con dureza. “Todo lo que están diciendo en LAM no es verdad. No está bueno nada de lo que están haciendo conmigo”, señaló en un descargo televisivo. Además, explicó que no iba a formar parte de la grabación de la serie porque su intención era asistir a los premios Martín Fierro.

En diálogo con Santiago Riva Roy, la modelo fue contundente: “Nunca fui mala persona, nunca insulté a nadie. Me dijeron trepadora, oportunista. Ya conocí la fama y no es lo que me mueve”. Y cerró con un fuerte mensaje a Yanina Latorre: “Me gustaría que todo lo que dicen me lo digan en la cara. Cobardes. Maleducada Yanina, me tenés harta”.

Milett Figueroa

Con este cruce, la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli parece haber abierto una grieta mediática que promete nuevos capítulos. Mientras tanto, la modelo busca despegarse de las acusaciones y dejar en claro que su historia personal no está marcada por el interés.