Crecen los rumores de romance entre Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas

Marcelo Tinelli atraviesa una nueva etapa profesional en la que coincide con Sabrina Rojas, y en medio de esa dinámica crecen los rumores de romance que los vinculan. La cercanía entre ambos, sumada a la reciente separación del conductor de Milett Figueroa, dieron lugar a gestos compartidos entre ambos que alimentaron las especulaciones.

Las señales que dan lugar a los rumores de romance entre Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas

Marcelo Tinelli transita un nuevo momento laboral en el que comparte proyectos con Sabrina Rojas, y en ese marco comenzaron a tomar fuerza los rumores de romance que los relacionan. La proximidad entre ambos, junto a la reciente ruptura del conductor con Milett Figueroa, generó situaciones que fueron interpretadas como señales de un posible vínculo.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Durante el programa que conduce en Carnaval Stream, el presentador confirmó su separación de la modelo peruana. “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”, comentó.

Por su parte, Karina Iavícoli reveló en Intrusos (América) que estuvo en contacto con Milett Figueroa y le detalló que la relación terminó en buenos términos. “Yo sé que mi respuesta no es funcional al show”, comentó. Según la periodista, también le aseguró que no hubo una tercera persona en la separación.

Por su parte, Rodrigo Lussich recordó que Laura Ubfal ya había mencionado el acercamiento entre Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas, en el marco de las grabaciones y reuniones de producción del nuevo canal digital. La coincidencia laboral y la buena relación entre ambos alimentaron las especulaciones de una nueva relación sentimental.

En la misma línea, la actriz habló con LAM (América), y se refirió al presentador con palabras llenas de elogio. “No sé, chicos, él es hipnótico”, expresó al ser consultada por las cosas que le gustan del conductor. “Tiene algo que te atrapa. Es muy seductor, muy caballero”, agregó. A su vez, mencionó que en el ámbito laboral le parece una persona “muy interesante”.

Cabe destacar que Sabrina Rojas forma parte del equipo de Carnaval Stream, el nuevo canal que lidera Marcelo Tinelli. Durante el programa, ambos compartieron un intercambio que llamó la atención; la modelo le consultó cuántas veces había estado Momi Giardina en su casa, y él respondió: “Menos que vos”.

Mientras tanto, Milett Figueroa continúa con sus proyectos personales y mantiene un perfil bajo. Según lo que habló con Karina Iavícoli, su ruptura con el conductor no se habría dado por un tercero en discordia, sino que se centró en una decisión tomada por ambos. “Terminamos bien”, le expresó a la periodista.

Sabrina Rojas

Marcelo Tinelli transita una etapa de renovación personal y laboral, tras su separación de Milett Figueroa. En paralelo, la cercanía con Sabrina Rojas en el entorno de Carnaval Stream dio lugar a versiones que siguen creciendo en el mundo del espectáculo. Mientras comparten actividades profesionales, los rumores de romance siguen aumentando.

VDV