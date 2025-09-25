Video: el picante cruce entre Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas en medio de los rumores de romance

Recientemente Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa después de dos años de relación. En su ciclo Estamos de Paso, transmitido por Carnaval Stream, el conductor explicó cómo atraviesa el momento personal: “fueron dos años hermosos”, declaró.

Sin embargo, fue durante el mismo programa que Marcelo Tinelli coincidió con Sabrina Rojas en un segmento que rápidamente se viralizó en redes sociales. La complicidad entre ambos, en el marco del histórico “juego del alfajor”, desató versiones sobre un posible acercamiento sentimental, aunque el hecho se dio en un tono lúdico y televisivo.

El encuentro de Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas en el streaming

Durante la transmisión, Marcelo Tinelli explicó su teoría sobre cómo se debía comer un alfajor de un solo bocado: “Tiene que ser bien abierta. O sea, el que lo hace con la boca finita, en eso no confíes. Confiá en el que abre la boca a lo ancho. Ahí está la sabiduría. Porque agarra todo el grosor del alfajor, ¿entendés? Te lo come completo”, comentó frente a cámara.

Acto seguido, invitó a Sabrina a participar del desafío en vivo. “Te lo puedo poner despacito a vos en la boca. ¿Puede ser?”, le propuso el conductor, generando inmediatamente reacciones tanto en el estudio como en las redes sociales. La frase fue el puntapié para que comenzara un intercambio entre ambos que se extendió varios minutos.

Las respuestas de Sabrina a la invitación de Marcelo Tinelli

Sabrina Rojas reaccionó de inmediato al planteo de Marcelo Tinelli: “Suena todo rarísimo. ‘Te lo quiero poner despacito en la boca’, suena rarísimo me parece”, respondió con humor, aunque marcando la incomodidad inicial por la propuesta.

En medio del ida y vuelta, la actriz agregó: “No sé hasta dónde. Aparte, a mí me empalaga tanto junto”. Marcelo Tinelli respondió: “Eso es lo que sentís, es lo que no estás acostumbrada. Vos estás muy con la Lechuga, el otro, el Tucu, lo moderno... Acá va a ser una cosa bodegón. Bodegón total”.

La ex de Luciano Castro insistió en que el reto era complicado: “No me entra. Yo tengo boca chiquita”. Marcelo, sin embargo, continuó: “No, pero abrila. Vos tenés una boca…”. Finalmente, Sabrina Rojas completó el reto del alfajor de un solo bocado entre risas y aplausos del resto del panel.