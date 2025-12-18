Los tres participantes que le dijeron NO al repechaje de MasterChef: polémicos motivos y reemplazos

MasterChef inició una instancia de repechaje que generó expectativa, pero tres participantes decidieron no regresar. Los motivos detrás de esta decisión y los reemplazos que ocuparon sus lugares marcaron un giro en la dinámica del certamen. La producción reorganizó la competencia con rapidez y logró mantener el interés del público, sumando nuevas figuras que aportan frescura y continuidad a esta etapa clave.

Las polémicas razones por las que tres participantes dijeron que no a MasterChef Celebrity

MasterChef vive una nueva etapa con el repechaje, aunque no todos los concursantes aceptaron volver. Tres figuras se bajaron de la competencia y dieron paso a otros nombres que mantienen el interés en la continuidad del programa. La incorporación de nuevos protagonistas asegura que la dinámica siga vigente y que cada instancia conserve la atención.

MasterChef Celebrity

Esta instancia del certamen siempre genera expectativa, ya que ofrece a los concursantes eliminados la posibilidad de regresar a las cocinas y competir nuevamente. Sin embargo, en esta edición la atención se centró en tres figuras que decidieron no aceptar la propuesta. Según reveló la periodista Laura Ubfal, los motivos fueron diversos y abrieron la puerta a nuevos reemplazos.

Aunque cada caso tiene particularidades, la negativa se relaciona con compromisos laborales y proyectos personales. La decisión sorprendió a la producción de MasterChef Celebrity, que esperaba contar con ellos en esta instancia clave. La periodista explicó que estas figuras comunicaron su postura con claridad y que la producción debió reorganizar rápidamente la dinámica del repechaje.

Eugenia Tobal

"No todos los exconcursantes quisieron aceptar su regreso al programa”, señaló Laura Ubfal, dejando en claro que la producción debió adaptarse. Entre los que no aceptaron el retorno al programa se encuentran Eugenia Tobal, Valu Cervantes y el Roña Castro. Además, la panelista comentó que ya se está grabando esta nueva instancia con nuevos rostros.

Los reemplazos que dirán presente en la nueva instancia de MasterChef Celebrity

Con la salida de tres figuras, la producción de MasterChef Celebrity avanzó en la incorporación de nuevos nombres. Laura Ubfal adelantó que se sumarán participantes que no estaban en la lista inicial, generando expectativa por su desempeño en las cocinas. Estos reemplazos buscan mantener el nivel de competencia y aportar frescura al programa.

Evelyn Botto

La dinámica se mantiene intacta, aunque con protagonistas diferentes a los que se habían pensado en un comienzo. Entre los nuevos nombres que aparecen en carpeta se encuentran Evelyn Botto y Rusherking. La presentadora ganó terreno con un excelente presente en OLGA y con el último musical en el que participó como Úrsula para La Sirenita.

Por su parte, el cantante abrió su propio local de pastas este 2025, involucrándose así en el mercado gastronómico. Su presencia en MasterChef podría brindarle mayor difusión y demostrar sus dotes culinarias. Algunos usuarios de Instagram también señalaron su pasada relación con la China Suárez, como una forma de acercamiento entre él y Wanda Nara.

Rusherking

MasterChef Celebrity tuvo tres participantes que le dijeron no al repechaje, con motivos que marcaron un cambio en la dinámica y dieron lugar a reemplazos que mantuvieron la continuidad de la competencia. La instancia se reorganizó con nuevas incorporaciones, asegurando que el certamen conserve su atractivo y siga adelante con protagonistas diferentes.

