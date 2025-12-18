Desde que es participante de MasterChef Celebrity (Telefe), Andy Chango logró ganarse el cariño de los televidentes. Su personalidad disruptiva y su capacidad de reinventarse lo llevaron a ser uno de los participantes revelación del ciclo que conduce Wanda Nara. Sin embargo, en la última edición de Nadie Dice Nada (Luzu TV), el cantante sorprendió a todos con una polémica declaración acerca de su madre que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Andy Chango habló de su madre con Alzheimer

Este miércoles, Andy Chango se presentó en el programa de streaming que conduce Nicolás Occhiato donde habló de su carrera profesional, su paso por el certamen gastronómico de Telefe y de las anécdotas más divertidas de su vida. Fue en este marco en el que hizo referencia a un episodio que vivió con su madre con Alzheimer.

Andy Chango | Twitter

"Me entero viajando con Momi, volviendo de MasterChef, que hace una semana fue el cumpleaños de mi madre. Primera vez en mi vida. Yo estaba: 'No lo puedo creer, fue el cumple de mamá hace una semana, me quiero matar, no me pasó en 50 años. 20 de noviembre, siempre me acuerdo. Todo esto es culpa de MasterChef", comenzó diciendo el artista haciendo alusión a la vorágine de estar integrando el staff de cocineros amateurs del canal de las pelotas.

No obstante, recordó que su progenitora está atravesando por una enfermedad mental degenerativa que la mantiene aislada de la realidad. “Digo, bueno, pará, tiene Alzheimer. Entonces, al otro día, le festejamos el cumpleaños, caímos con mi hija, brownie con una vela, ramo de flores. Mamá feliz”, continuó. Finalmente, cerró su relato con una broma que generó revuelo en la web: “Ahora Navidad y Año Nuevo me voy con amigos y lo festejamos en enero”.

Andy Chango | Twitter

Las redes sociales estallaron contra Andy Chango

En esta era de la cancelación, cada palabra y cada detalle es evaluado con lupa por los usuarios de las plataformas digitales. Asimismo, los canales de streaming populares como Luzu reúnen a una gran audiencia virtual que siguen de cerca cada situación que viven sus influencers favoritos. Es por ello que, al escuchar estas declaraciones de Andy Chango, no tardaron en reaccionar en su contra.

Frases tales como: “No le veo la gracia”; “No solo no causa gracia, sino que es una guachada. Y los otros se ríen... no sé de qué! No entendieron nada ninguno”; y “Esa gente es toda tan idiota? ¡Realmente me parecen patéticos! “, circularon en la famosa red social X. Pero, quienes se identifican con el perfil disruptivo y descontracturado del intérprete, celebraron su sentido del humor destacando su espontaneidad a la hora de abordar la particular situación por la que está atravesando su mamá.

De esta manera, Andy Chango mostró que, ante las adversidades, puede aplicar el sentido del humor y subsanar los olvidos. Aunque su ajetreada agenda laboral lo mantiene en extenuadas jornadas de grabación que lo dejan sin espacio para acordarse de las cuestiones más mundanas, el vocalista encuentra el hueco perfecto para compartir con sus seres queridos.

