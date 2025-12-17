Este martes 16 de diciembre, Zaira Nara se hizo presente en MasterChef y reemplazó a Wanda Nara en los últimos minutos del programa. Al momento de pasar al frente para ser evaluado por los jurados, Maxi López y la menor de las hermanas Nara protagonizaron un filoso mano a mano donde dejaron plasmado su conexión y apuntaron contra la China Suárez.

Así fue el encuentro televisivo entre Maxi López y Zaira Nara

Desde que estalló el denominado WandaGate, Zaira Nara intentó mantenerse al margen de los conflictos mediáticos. Sin embargo, por su lazo familiar con los involucrados, le fue imposible desligarse de las preguntas de la prensa. Ante las evasivas y las declaraciones donde marcaba distancia, en la última edición de MasterChef Celebrity, las hermanas Nara y Maxi López protagonizaron un filoso encuentro en el que no dejaron de enviar dardos envenenados a Turquía.

Wanda y Zaira Nara | Twitter

Fue durante el tradicional recorrido en cada una de las islas en el que se acercaron para ver cómo iban la evolución de los platos. Allí, al ver que se acercaba su excuñada, el exjugador exclamó: “¡Hola Tatún!”. Cabe señalar que Zaira había confesado hace un tiempo que su segundo nombre era Tatiana, casualmente el apodo con el que Martín Cirio bautizó a la China Suárez tras su noviazgo con Mauro Icardi.

Al escuchar este saludo, la conductora disparó: "¡Podés dejarle de decir Tatiana, se llama Zaira!". "Siempre le dije Tatún, no le digo Tatiana porque Tatiana hay una sola", le respondió López dejando a todos atónitos. Ante el insólito comentario, ambas se echaron a reír, mientras la dupla gastronómica mostraba gestos cómplices de guardar silencio.

Wanda y Zaira Nara junto a Maxi López e Ian Lucas | Twitter

La relación entre Zaira Nara e Ian Lucas que despertó sospechas de romance

La presencia de Zaira Nara en MasterChef Celebrity generó un gran revuelo entre los participantes, sobre todo en Ian Lucas, quien adoptó una actitud que levantó sospechas en el estudio. Cuando fue presentada por Wanda Nara, el influencer ni siquiera atinó a saludar a la modelo. Esta actitud fue recriminada por lo que, en el recorrido por la isla, mostraron una actitud cómplice.

Atento a esta situación, Maxi López comenzó a bromear sobre una posible atracción física entre ambos, pero su expareja le dejó en claro que no se trataba de eso: “Se conocen, no es que están confianzudos, Maxi...”. Por su parte, Ian Lucas, contó en su entrevista individual: “Con Zaira nos conocemos hace años, nos llevamos súper bien, hemos grabado videoclips juntos”. A modo de cierre y aplicando una cuota de humor, el participante disparó: "Concéntrate en esto, te lo pido por favor. La vista en la Pavlova".

Finalmente, al momento de hacer las devoluciones del jurado, a Zaira Nara se le escapó cómo le dice a Maxi López en el ámbito familiar. “¿Qué te pareció Gasty?”, dijo despertando la sorpresa de los allí presentes. Fue en ese momento en el que explicó el cariño que se tienen y que, en el plano de lo privado, se llaman por sus otros nombres. “Mi segundo nombre es Gastón”, confesó López frente a cámaras. “Antes era muy Gastón”, bromeó despertando las carcajadas de todos los concursantes. De esta manera, dejaron en claro que el lazo familiar y la complicidad siguen intactos a pesar de los años y de las peleas vividas en el pasado.

NB