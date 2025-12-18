Cambios en MasterChef Celebrity: cuándo será la gala de eliminación

A medida que van avanzando las semanas, la competencia en MasterChef Celebrity (Telefe) se va poniendo más picante. Es por ello que cada edición se vuelve más desafiante para los concursantes, quienes no quieren irse y luchan hasta el final para lograr evitar pasar por el delantal negro. En este marco, y ante los constantes cambios de programación del canal de las pelotas, Wanda Nara anunció cuándo será la próxima gala de eliminación.

MasterChef Celebrity: la fecha que definirá todo

En cada edición de MasterChef Celebrity los participantes van afilando sus performances para intentar conquistar el paladar de los jurados. Sin embargo, algunos logran cumplir con el objetivo y subir al tan ansiado balcón y recibir las medallas al mejor plato, mientras otros están en la cuerda floja y pasan a zona de riesgo.

MasterChef Celebrity | Instagram

Durante estos últimos días, los competidores debieron cumplir desafíos culinarios en lo que respecta a la temática Olimpiadas. Pero, algunos de ellos no lograron convencer a los prestigiosos chefs, quienes les otorgaron el temido delantal negro. En este marco, Emilia Attías y Cachete Sierra deberán enfrentarse este jueves 18 en la gala de expulsión del certamen.

“A ustedes los veo en el próximo capítulo, la gala de eliminación y la gran final de la semana de olimpiadas”, anunció Wanda Nara en la última emisión del programa de Telefe. A juzgar por los datos arrojados por la conductora en su cuenta personal de Instagram, cada noche se colocan primeros en la tabla de puntos de rating, consagrándose como el programa más visto del prime time de la televisión argentina.

MasterChef Celebrity | Instagram

Los participantes de MasterChef que se encuentran en la cuerda floja

A casi tres meses de haber comenzado MasterChef Celebrity, los famosos están demostrando un alto nivel en lo que respecta a la preparación de los menues propuestos en cada jornada. Es así que las duplas de Marixa Balli y Chino Leunis, Turco Husaín y Momi Giardina, Sofi Martínez y Sofía Gonet, y La Joaqui y Evangelina Anderson fueron las grandes vitoriosas y verán desde las alturas “la última chance” de sus compañeros para conseguir una nueva oportunidad en el certamen.

Por su parte, Susana Roccasalvo, Ian Lucas, Emilia Attias, Andy Chango, Maxi López, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Cachete Sierra vestirán el delantal negro y se enfrentarán esta noche en una velada decisiva por continuar en la competencia.

MasterChef Celebrity | Twitter

De esta manera, los participantes de MasterChef Celebrity deberán poner a merced del exigente jurado todos sus conocimientos en lo que respecta a las técnicas, sabor y creatividad para convencerlos y seguir en carrera. Sin dudas, esta será una gala decisiva donde podrían cambiarse los grupos y las estrategias de cada uno de ellos.

NB