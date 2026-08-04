martes 04 de agosto del 2026
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Tuli Acosta rompió el silencio por la escandalosa separación de Luck Ra y La Joaqui: "No quiero que se la siga lastimando"

Luego de varios días de rumores que la señalaban como la tercera en discordia en la ruptura de los cantantes, la artista publicó un comunicado para defender a La Joaqui.

Tuli Acosta
Tuli Acosta | INSTAGRAM

La separación de Luck Ra y La Joaqui continúa generando repercusiones. Después de que la pareja confirmara públicamente el final de su relación y aclarara que la decisión respondió a proyectos de vida diferentes, comenzaron a circular versiones que apuntaban a Tuli Acosta como la supuesta tercera en discordia.

La Joaqui y Luck ra
Comunicado de Luck Ra y La Joaqui

Tras una semana de especulaciones, la cantante y streamer decidió romper el silencio con un contundente descargo en sus redes sociales. Allí Tuli Acosta negó cualquier vínculo sentimental con el intérprete cordobés y pidió que dejaran de utilizar su nombre para alimentar una historia que, según aseguró, "jamás existió".

El contundente comunicado de Tuli Acosta para desmentir los rumores

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Tuli Acosta explicó por qué había decidido hablar después de varios días de silencio: "No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente", comenzó escribiendo.

Tuli Acosta
El comunicado de Tuli Acosta

Luego fue tajante al referirse a la relación que mantiene con Luck Ra: "Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así", expresó. Además, sostuvo que decidió hacer la aclaración porque estaban utilizando su nombre "para contar una historia que jamás existió".

El mensaje que Tuli Acosta le dedicó a La Joaqui en medio del difícil momento

En la misma publicación, Tuli Acosta también quiso referirse directamente a La Joaqui, con quien mantiene una buena relación tanto profesional como personal. Lejos de alimentar la polémica, aseguró que siente una profunda admiración por la artista y manifestó su preocupación por el momento que está atravesando tras la ruptura.

Tuli Acosta
Caption

"Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas", escribió. Finalmente, explicó que tanto ella como La Joaqui conocen la verdad de los hechos y reiteró que no existe ninguna historia oculta detrás de la separación. De esa manera, Tuli Acosta buscó poner fin a las especulaciones que surgieron en los últimos días y respaldó el pedido de privacidad que los propios cantantes realizaron al anunciar el final de su relación.

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