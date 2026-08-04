Tuli Acosta rompió el silencio por la escandalosa separación de Luck Ra y La Joaqui: "No quiero que se la siga lastimando"

La separación de Luck Ra y La Joaqui continúa generando repercusiones. Después de que la pareja confirmara públicamente el final de su relación y aclarara que la decisión respondió a proyectos de vida diferentes, comenzaron a circular versiones que apuntaban a Tuli Acosta como la supuesta tercera en discordia.

Comunicado de Luck Ra y La Joaqui

Tras una semana de especulaciones, la cantante y streamer decidió romper el silencio con un contundente descargo en sus redes sociales. Allí Tuli Acosta negó cualquier vínculo sentimental con el intérprete cordobés y pidió que dejaran de utilizar su nombre para alimentar una historia que, según aseguró, "jamás existió".

El contundente comunicado de Tuli Acosta para desmentir los rumores

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Tuli Acosta explicó por qué había decidido hablar después de varios días de silencio: "No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente", comenzó escribiendo.

El comunicado de Tuli Acosta

Luego fue tajante al referirse a la relación que mantiene con Luck Ra: "Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así", expresó. Además, sostuvo que decidió hacer la aclaración porque estaban utilizando su nombre "para contar una historia que jamás existió".

El mensaje que Tuli Acosta le dedicó a La Joaqui en medio del difícil momento

En la misma publicación, Tuli Acosta también quiso referirse directamente a La Joaqui, con quien mantiene una buena relación tanto profesional como personal. Lejos de alimentar la polémica, aseguró que siente una profunda admiración por la artista y manifestó su preocupación por el momento que está atravesando tras la ruptura.

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"Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas", escribió. Finalmente, explicó que tanto ella como La Joaqui conocen la verdad de los hechos y reiteró que no existe ninguna historia oculta detrás de la separación. De esa manera, Tuli Acosta buscó poner fin a las especulaciones que surgieron en los últimos días y respaldó el pedido de privacidad que los propios cantantes realizaron al anunciar el final de su relación.