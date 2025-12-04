De Celeste Cid a Tuli Acosta y Delfina Chaves, todas las famosas que venden su ropa usada: dónde y cómo comprar

Celeste Cid, Tuli Acosta y Delfina Chaves le dieron un nuevo giro a su carrera mediática: ahora apuestan por el mundo del emprendimiento digital a través de la venta online de prendas usadas. Lo hacen en línea con una creciente tendencia de “moda circular”, en la que celebridades ofrecen ropa que ya estrenaron -muchas veces de diseño o de marcas reconocidas- a precios accesibles, permitiendo que piezas de diseño y con historia sean reutilizadas. Este movimiento no solo atrae por el valor aspiracional del “clóset famoso”, sino también por su apuesta sostenible y económica.

Celeste Cid

La actriz Celeste Cid aparece nuevamente en el foco público por integrar ese nuevo universo virtual que día a día va cobrando protagonismo. En los últimos días, la actriz volvió a llamar la atención tras lucir un vestido de diseñador de alta costura en un evento de moda, demostrando que su estilo sigue vigente. Pero ahora, su apuesta excede lo meramente estético: la intérprete decidió abrir su propio vestidor digital para poner a la venta prendas que ya no usa, sumándose así a una comunidad creciente de famosas que reciclan sus guardarropas para darles una segunda vida.

Tienda on line de Celeste Cid | Web renovatuvestidor

Con 220 ventas concretadas desde que creó el perfil en la página web renovatuvestidor.com, ofrece desde pantalones y vestidos de diferentes estilos y texturas a precios que rondan entre los $83.500 y los $120.000. Además, se pueden encontrar sandalias, cintos, tops, camperas y remeras que varían sus precios de acuerdo a la marca y la calidad del producto. Finalmente, las reseñas de los clientes hicieron que sume cinco estrellas destacando la calidad de los productos. “Una hermosura! Todo excelente, gracias", "Bien y rápido. La prenda en excelente estado" e “Impecable, me encanto”, fueron algunos de los comentarios positivos que le dejaron.

Tienda on line de Celeste Cid | Web renovatuvestidor

Tuli Acosta

En este marco, Tuli Acosta forma parte de ese grupo de celebridades que optaron por transformar sus armarios en pequeñas tiendas online. Con más de 2,4 mil de seguidores y con 149 productos a la venta, la influencer también consolida su faceta como emprendedora con ventas que escalan a 374 productos comercializados. Además, reúne cinco estrellas en materia de calificación y los comentarios de los consumidores son de puro halago no sólo por la relación precio-producto, sino también por la variedad de prendas y accesorios y por el estado de los mismos.

Tuli Acosta | Instagram

Delfina Chaves

Por su parte, Delfina Chaves -recién sumada a esta iniciativa- marca una tendencia: la implicancia de figuras jóvenes que buscan reinventarse más allá de la pantalla. Su ingreso al mundo de la venta de ropa usada pone de relieve cómo las nuevas generaciones dentro del espectáculo adoptan la moda circular como una forma de vida.

La hermana de Paula Chaves reúne 724 seguidores en su perfil e-commerce y tiene 62 ventas concretadas. Sin embargo, posee muy buenas calificaciones en cuanto al estado de la indumentaria. En el caso de la joven actriz, se pueden visualizar prendas más juveniles, llenas de accesorios y colores chillones a precios que rondan los $50.000 en jeans y remeras que van desde los $24.500 a los 49.600 pesos.

Delfina Chaves | Instagram

En el caso de Flor Bertotti, sus más de 511 ventas y con 7,2 mil seguidores las interesadas pueden acceder a prendas que la identifican por completo: colores alegres, texturas variadas y, sobre todo, para quienes disponen de una economía ajustada, dispone de precios populares. Haciendo un paneo por la categoría Celebrity, Paz Cornu dispone de su propio perfil. La afamada diseñadora y empresaria de moda aprovecha para vender no sólo prendas de ella, sino también, ropa y calzados que ya sus hijas no usan más. A esta modalidad también se sumó Luciana Salazar que, a diferencia de Cornú que armó un perchero virtual combinando ropa de dama y de niñas, la sobrina de Evangelina Zalazar diseñó una tienda exclusiva con piezas que fueron de Matilda.

Luciana Salazar y Matilda | Instagram

De esta manera, estas artistas mencionadas -por nombrar solo algunas- consolidan una faceta emprendedora que combina moda, sustentabilidad y accesibilidad. Su apuesta -inscripta en la tendencia de la moda circular- no solo les permite reconectar con su público desde un espacio diferente, sino también democratizar el acceso a prendas de buena calidad a precios accesibles. Esa mixtura de estilo, conciencia ambiental y espíritu emprendedor revela un nuevo capítulo en la vida profesional de estas mujeres, evidenciando que el “clóset famoso” ya no es solo para mirar; también para comprar.

