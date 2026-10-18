Así fue el casamiento del Turco García y Mariela Prieto: ceremonia al aire libre, invitados famosos y una fecha especial

El Turco García y Mariela Prieto se casaron el sábado 17 de octubre en Parque Leloir, Ituzaingó. El exfutbolista y la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada celebraron una ceremonia religiosa al aire libre, acompañados por familiares, amigos y algunos compañeros del reality. Después del intercambio de alianzas, la reunión continuó dentro del salón con baile y música en vivo.

La boda llegó en una fecha que ya tenía un significado para ambos: el aniversario de su relación. Un mes antes, ella había contado que cumplirían 30 años juntos ese día. También había explicado que los planes de casamiento venían de tiempo atrás y que la pandemia los había obligado a postergarlos.

La ceremonia al aire libre del Turco García y Mariela Prieto

A través de las historias de Instagram de la ex GH, se pudieron apreciar las postales más emotivas de la jornada. El Turco García y Mariela Prieto dieron el ¡Sí, quiero! en el jardín, bajo una estructura cubierta con telas blancas y una araña de cristal suspendida en el centro. Los árboles y la iluminación del parque rodearon el espacio elegido para el oficio religioso, que estuvo a cargo de un sacerdote y se desarrolló frente a sus seres queridos.

El Turco García y Mariela Prieto durante la ceremonia al aire libre.

La entrada de la novia tuvo acompañamiento musical: descendió por una escalera caracol mientras sonaba un saxofón y luego se acercó a su pareja para comenzar la ceremonia. El recorrido dejó a la vista la amplitud de su vestido blanco y el velo largo que completó el conjunto elegido para llegar al altar.

Para ese primer look, llevó un diseño de estilo princesa con escote corazón, corsé bordado y una falda con aplicaciones florales hasta el ruedo. Lo combinó con guantes cortos de encaje, un collar de pedrería y un accesorio brillante en el cabello, que lució lacio y suelto por debajo del velo.

El novio acompañó esa elección con un esmoquin negro y camisa blanca de etiqueta. Sumó un moño al tono del traje y un pequeño arreglo floral en la solapa. Durante la ceremonia, ambos permanecieron frente a frente y se tomaron de las manos antes del intercambio de anillos.

Los novios durante la ceremonia y junto a sus invitados.

Al colocarle la alianza, la novia le dedicó una frase que puso el foco en la familia que construyeron: “Quiero que seas feliz con nuestra familia para siempre”. Después llegó el beso frente a los invitados, que acompañaron el momento en el jardín antes de que comenzara la fiesta.

Mariela Prieto y el Turco García en el jardín del salón.

El baile y los invitados al casamiento del Turco García y Mariela Prieto

El Turco García y Mariela Prieto reunieron en su casamiento a amigos de distintos ámbitos y a varios rostros conocidos de la televisión. Solange Abraham, Franco Poggio, Cinzia Francischiello y Campanita estuvieron entre los invitados vinculados a Gran Hermano. También asistieron Christian Sancho y Celeste Muriega, mientras que El Polaco formó parte de la propuesta musical de la noche.

Dentro del salón, los recién casados protagonizaron su primer baile rodeados por los invitados. Bajo las bolas espejadas de la pista, giraron abrazados y tomados de la mano. Ella conservaba el vestido largo de la ceremonia, con la falda extendida a su alrededor, y él todavía llevaba el moño negro con el que había llegado al altar.

Para seguir con el festejo, la novia estrenó un segundo vestido corto con brillos. El diseño tenía un cuerpo ajustado y una falda en capas con flecos de pedrería. Con ese conjunto posó abrazada a varias invitadas dentro del salón y cumplió con uno de los detalles que había anticipado durante los preparativos: usar dos looks.

Mariela Prieto con su segundo vestido durante la fiesta.

El novio también se distendió con el avance de la noche: se quitó el moño, abrió el cuello de la camisa y se acercó a los músicos. Participó del show junto a la banda, levantando un brazo entre quienes seguían la presentación. La música en vivo había sido parte de los planes que la pareja compartió antes de la boda.

“Quiero estar con todos mis seres queridos”, había dicho Mariela Prieto al hablar de su casamiento con el Turco García. Después de su experiencia de aislamiento en el certamen televisivo de Telefe, explicó que tenía ganas de reencontrarse con los suyos y celebrar. La boda coincidió con ese deseo y con su aniversario: una fecha que ahora también recordarán por las alianzas y el sí frente al altar.