La historia de amor de Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo: una boda apurada, una luna de miel de cuatro días y tres décadas juntos

Sergio Goycochea celebró sus 63 años y recibió una dedicatoria especial de Ana Laura Merlo, su esposa desde hace más de tres décadas. La diseñadora compartió una fotografía de ambos durante una jornada frente al mar y acompañó la publicación con un mensaje romántico que recordó la historia que construyeron juntos.

La pareja se conoció mucho antes de que el exarquero alcanzara reconocimiento internacional con la selección argentina. Un encuentro durante un baile, un casamiento organizado a las apuradas y una luna de miel de apenas cuatro días marcaron los comienzos de una relación que continúa hasta la actualidad y que creció con la llegada de una familia amplia.

Cómo comenzó la historia de amor de Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo

La relación entre Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo comenzó en 1988, cuando ambos coincidieron en la discoteca Level, ubicada en Campana. El entonces futbolista quedó interesado en la joven y tiempo después logró acercarse a ella. En su momento, recordó aquel primer encuentro y contó que había tomado la iniciativa para conocerla.

Ana Laura Merlo y Sergio Goycochea durante uno de sus viajes (Instagram).

La diseñadora también conserva una anécdota de los comienzos del noviazgo. Durante una conversación televisiva, recordó que los nervios le jugaron una mala pasada cuando recibió una llamada de su futuro marido y terminó derramando un vaso de agua sobre el teléfono del departamento que compartía con una amiga.

Después de aproximadamente un año y medio de relación, decidieron casarse. Los compromisos deportivos del arquero aceleraron los preparativos, ya que debía continuar su carrera en Colombia y pasar largos períodos lejos de la Argentina. Las llamadas telefónicas se habían convertido en una parte importante de aquel noviazgo a distancia.

La boda apurada y la luna de miel de cuatro días

Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo se casaron en 1989, cuando el exdeportista atravesaba una etapa de compromisos profesionales en el exterior. La ceremonia se realizó antes de que debiera retomar sus actividades, una decisión que les permitió formalizar su relación después de los meses que habían pasado separados por cuestiones laborales.

La agenda también condicionó los primeros días del matrimonio. La luna de miel duró solamente cuatro días, porque el guardameta debía regresar a sus obligaciones. En su momento, recordó que ambos estaban enamorados y convencidos de continuar juntos, aunque las circunstancias los obligaran a mantenerse alejados durante determinados períodos.

El exarquero y su esposa en una fotografía compartida en las redes sociales (Instagram).

Pocos meses después llegó uno de los acontecimientos más importantes de su trayectoria: el mundial de Italia 1990. El arquero comenzó el torneo como suplente, pero sus actuaciones en las definiciones por penales frente a Yugoslavia e Italia lo convirtieron en una de las figuras de la Selección argentina, que terminó disputando la final contra Alemania Federal. Con el paso de los años, los dos tuvieron tres hijos: Juan Cruz, Paloma y Bautista. El exfutbolista continuó desarrollando su carrera profesional y posteriormente encontró un nuevo espacio en los medios de comunicación, mientras la diseñadora avanzó con sus proyectos vinculados a la moda.

En marzo de 2026, el matrimonio acompañó a su hija durante su casamiento con Felipe, después de doce años de relación. La celebración se realizó en un barrio privado de Tigre y reunió a familiares y amigos. La diseñadora participó en la confección de los vestidos de novia, mientras el exguardameta acompañó a la joven hasta el altar. La llegada de los nietos abrió otra etapa para ambos. Valentino y Clarita, hijos de Paloma, forman parte de numerosos encuentros familiares. El exjugador contó que disfruta buscarlos al colegio y pasar tiempo con ellos, una actividad que puede realizar con frecuencia debido a la cercanía entre sus hogares.

El romántico saludo de Ana Laura Merlo a Sergio Goycochea por su cumpleaños

Este sábado 17 de octubre, Ana Laura Merlo celebró el cumpleaños número 63 de Sergio Goycochea con una historia de Instagram. La publicación incluyó una fotografía de ambos frente al mar, donde aparecen abrazados y con anteojos de sol, durante uno de los momentos que compartieron juntos.

Ana Laura saludó a Sergio Goycochea por su cumpleaños número 63 (Instagram).

Sobre la imagen, la diseñadora escribió "Feliz cumple mi amor, te amo" y acompañó sus palabras con un corazón rojo. La dedicatoria recuperó una postal de su intimidad, después de casi 37 años de matrimonio y una vida en común que atravesó distintas etapas profesionales.

El exarquero destacó la importancia del respeto y de conservar los espacios individuales dentro del matrimonio. También recordó las dificultades que debieron afrontar durante los primeros años, especialmente cuando los compromisos deportivos lo obligaban a permanecer lejos de su familia.

A casi cuatro décadas de aquella boda organizada a las apuradas, Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo continúan compartiendo su vida junto a sus tres hijos y sus nietos. La dedicatoria por el cumpleaños número 63 del presentador de televisión volvió a mostrar el presente de una relación que comenzó en 1988 y que acompañó buena parte de su trayectoria dentro y fuera de las canchas.