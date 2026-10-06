Juan Alberto Mateyko anunció el casamiento de su hija Rosa María: “Feliz y orgulloso”

Juan Alberto Mateyko sorprendió a sus seguidores de redes sociales al anunciar la boda de su hija Rosa María, fruto de su vínculo con Naanim Timoyko. Para dar a conocer la noticia, el histórico locutor eligió hacerlo con una fotografía inédita y unas dulces palabras para la joven.

Juan Alberto Mateyko reveló la fecha en que se casará su hija Rosa María

Juan Alberto Mateyko suele utilizar sus redes sociales para compartir momentos vinculados con su familia y expresar el cariño que siente por sus seres queridos. En esta ocasión, eligió acompañar el anuncio con una dedicatoria cargada de emoción, en la que resaltó el orgullo que le provoca la vida que su hija está construyendo.

Juan Alberto Mateyko con su hija Rosa María//Instagram

“Ella es mi hija Rosa María Mateyko, baluarte en mi vida y en mi profesión. Solita se abrió camino y logró, en Barcelona y contra viento y marea, y volvieron con su novio Santiago Solari Costa y se casan en febrero del 2027”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con su hija.

En la misma publicación, expresó la felicidad que le provoca acompañar a su hija en esta nueva etapa. “Me hace feliz y orgulloso de lo que estás logrando y el camino que tienes por delante hija querida”, agregó el recordado presentador de La Movida del Verano.

Foto que eligió Juan Alberto Mateyko para anunciar el casamiento de su hija//Instagram

La noticia no tardó en llamar la atención de sus seguidores que reaccionaron de diversas maneras ante el posteo del locutor algunos celebraron el anuncio de la boda y otros compararon a la joven con su mamá. “Es parecida a Naim”, “Bella como la mami”, “Qué bueno, felicitaciones”, “Felicidades, Juan Alberto, para vos y para tu querida hija”, “Hermosos Juan te felicito muy bonita tu hija Bendiciones”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Qué es de la vida de Rosa María, la hija de Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko

Rosa María, la hija de Juan Alberto Mateyko y de la actriz Naanim Timoyko, creció en un entorno vinculado al mundo del espectáculo, decidió construir su propio camino y enfocarse en sus proyectos. Durante seis años vivió en Barcelona, España, donde trabajó en el ámbito de la publicidad y adquirió una importante experiencia laboral.

Su estadía en el exterior representó una etapa significativa en su vida. Además de permitirle desarrollarse profesionalmente, su permanencia en Barcelona estuvo acompañada por un vínculo afectivo que con el tiempo se consolidó. Allí compartió parte de su recorrido con Santiago Solari Costa, quien se convirtió en su compañero durante esos años.

Juan Alberto Mateyko junto a su hija Rosa María//Instagram

Después de esa experiencia, Rosa María regresó a la Argentina junto a su pareja. Ahora, ambos se preparan para dar un paso importante en su relación y celebrar su casamiento en febrero de 2027. Aunque todavía no trascendieron detalles sobre la ceremonia, el anuncio de Juan Alberto Mateyko despertó expectativas entre sus allegados y seguidores.