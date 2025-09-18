Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un nuevo conflicto después de que se conociera que el exfutbolista quería bajarse de MasterChef Celebrity. Antes del estreno del reality, el exfutbolista se enfureció con la conductora porque no estaría cobrando el dinero que habían acordado.

Ahora, la empresaria hizo el último intento para evitar que renuncie al programa y le hizo una promesa que asegura que podrá cumplir.

Wanda Nara

El último intento de Wanda Nara para que Maxi López no renuncie a MasterChef Celebrity

Wanda Icardi le hizo una nueva promesa a Maxi López para que no se baje de las grabaciones de MasterChef Celebrity. Según contó el periodista Daniel Fava, el exfutbolista del Barcelona no estaría cobrando el dinero que le había asegurado su exesposa para participar del reality.

Ante la falta del supuesto pago, el exdeportista se enfureció y amenzó con dejar el programa a pocas semanas de su estreno. Es por eso que, en un intento de que cambie de decisión, la empresaria lo llamó y le afirmó que ella se iba a ocupar de encontrar un sponsor para pagarle el dinero adeudado.

"Wanda lo llamó y le dijo: 'Yo te doy mi palabra, pero te van a cumplir. Da el sí, confirma, porque yo te voy a conseguir la que te prometieron'. Así, garantiza la participación de Maxi", expresó Fava en A la tarde (América).

De esta manera, estaría confirmado el participante número 24 para Master Chef Celebrity. Si bien todavía no está confirmada la fecha de estreno, en los últimos días se confirmó que todos los integrantes del programa comenzaron con sus clases particulares de cocina.

Maxi López

De concretarse el acuerdo, Maxi López se sumará finalmente al staff de celebridades que competirán en la nueva edición del reality. Sin embargo, el detrás de escena volvió a dejar en evidencia la particular relación que mantiene con Wanda Nara, en la que los negocios, las promesas y los conflictos parecen repetirse una y otra vez. Ahora, habrá que esperar si el exfutbolista cumple con su palabra y se convierte en una de las grandes atracciones de MasterChef Celebrity.