El reciente escándalo entre Maxi López y Wanda Nara por temas financieros vinculados a su participación en Master Chef Celebrity despertó la curiosidad de los periodistas en saber cuánto es que la productora de Telefe les abona a los concursantes. Por esta razón, fue el mismo Adrián Pallares quién filtró cuál es el sueldo real que tendrán los 24 concursantes por prestar su imagen pública para aportar al reality de cocina.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity | Twitter

Los participantes de MasterChef Celebrity ganan “menos que el chofer de Mirtha Legrand”

Las repercusiones mediáticas de los reclamos de Maxi López a Wanda Nara por su participación en MasterChef Celebrity no tardaron en llegar a la prensa. A tan solo unas semanas de que las hornallas se enciendan y comiencen las grabaciones, Adrián Pallares irrumpió en Intrusos (América TV) y contó en detalle lo que perciben en materia de retribución económica los famosos que formarán parte del plantel de la edición 2025.

“Voy a contar una cosa que no sé si puedo decir... están pagando muy poco, todo se agradece, el trabajo es bienvenido, pero hay unos suelditos que la verdad creo que ganaba mejor el chofer de Mirtha (Legrand)”, lanzó el periodista fiel a su estilo filoso.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich | Twitter

Estas declaraciones despertaron el interés de sus compañeros de piso en el ciclo de espectáculos. “¿Menos de un palo?”, le preguntó Rodrigo Lussich. Ante este interrogante, el portador de la primicia asintió con la cabeza y señaló: “Pero te pagan por semana, hay algunos que seguramente cobrarán bien, pero hay otros... así que (Susana) Roccasalvo, andá a pedir un poquito más de guita porque seguro hay uno que está ganando mejor”.

Estas afirmaciones ponen en manifiesto que no todas las celebridades ganarían lo mismo, por lo que fogoneó la polémica haciendo referencia a que habría cocineros amateurs que fijaron su contrato por cifras superiores a las de sus compañeros.

Por su parte, hicieron hincapié en la posible fecha de estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Según la información de Paula Varela, el 13 de octubre sería el día fijado para dar comienzo al certamen culinario, aunque se espera la confirmación oficial por parte de las autoridades. Si de anuncios se trata, Marcela Tauro informó que Santiago del Moro confirmará durante la emisión de los Premios Martín Fierro -este 29 de septiembre- cuando comienza la nueva edición de Gran Hermano.

MasterChaf Celebrity | Twitter

Tanto MasterChef Celebrity como Gran Hermano cuentan con nominaciones en el evento que llevará a cabo la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) a fin des, posicionándolos como los certámenes más populares de la televisión argentina.

NB