Un experto en lenguaje no verbal analiza la confesión de Andrés Gil sobre Gimena Accardi: "Busca un escape"

Desde que se fogoneó el rumor de que Andrés Gil sería el presunto amante de Gimena Accardi, todas las miradas recayeron sobre el actor. Tal es así que, el mensaje que lanzó en redes sociales para limpiar su imagen sobre aquellos que lo vinculan con un idilio con quien fuera su compañera de elenco y coprotagonista de En pocas Palabras, no fue suficiente para algunos periodistas de espectáculo.

La exesposa de Nicolás Vázquez había desligado a Gil de su aventura “random”, donde selló la traición a su compañero de toda la vida. Sin embargo, el nombre de Andrés sigue estando en el foco mediático, a tal punto que un experto en comunicación no verbal analizó sus expresiones luego de una entrevista que brindó tras finalizar su show en Bahía Blanca.

Andrés Gil y Gimena Accard juntos en En pocas Palabras | Twitter

Lo que dice el lenguaje corporal de Andrés Gil

Hugo Lescano fue entrevistado por Sergio Lapegüe y Marina Calabró el programa Lape Club Social donde intentó hacer un pantallazo preciso de los movimientos corporales del intérprete. “Primero, hay un leve bamboleo en su cuerpo. Cuando defendemos nuestra reputación y estamos en un contexto de interrogatorio puede pasar que si tengo un alto nivel de estrés (...) y hay algo que no lo estoy verbalizando completamente. Entonces siento inestabilidad”, comenzó diciendo.

Si bien la toma del camarógrafo no era del todo precisa ya que no lo tomaba de cuerpo entero, el especialista en lenguaje corporal interpretó que, por su postura, podría tener los brazos en los bolsillos, lo que se traduciría en una especie de incomodidad: “Es un indicador de que algo no está bien en lo que estamos diciendo”.

Un punto que le llamó particularmente la atención fue el recorrido de su mirada como buscando un “escape”. "Vean cómo él busca un punto lejano, para acá y para allá. Muy característico de todos los mamíferos cuando buscamos una zona de escape”, aseveró. No obstante, un detalle no pasó desapercibido y resaltó del análisis minucioso: la mirada hacia abajo cuando Andrés Gil habló de defender a su familia.

Marina Calabró lapidó a Andrés Gil

Según el entrevistado, cuando una persona realiza una afirmación, pero agacha la cabeza, habla de negatividad o de que algo no marcha del todo bien, aunque fue cuidadoso con sus palabras para referirse a la situación personal de Andrés Gil. Ante esto, Marina Calabró lo interrumpió para “pasar en limpio” y asegurar: “Mi sensación es que Lescano no le creyó nada. Que en realidad está ocultando más de lo que cuenta”.

Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de rumores de romances | Twitter

Para finalizar con la entrevista, la periodista lanzó la hipótesis de que la pareja no estaría pasando por un buen momento a nivel sentimental por la situación que posiciona a Andrés Gil como el amante de Gimena Accardi. Hasta el momento, ni Cande Vetrano ni en actor no se mostraron públicamente para poner punto final a los rumores de ruptura.

NB