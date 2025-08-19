Así nació la historia de amor de Cande Vetrano y Andrés Gil: de un encuentro casual a formar su familia

Cande Vetrano y Andrés Gil protagonizan una historia de amor que comenzó hace diez años con un encuentro casual en Roma. Lo que parecía una coincidencia por amigos en común se transformó, con el tiempo, en una relación sólida que hoy conforma una familia. Desde aquel primer viaje compartido, la conexión entre ambos fue creciendo.

La increíble historia de amor entre Cande Vetrano y Andrés Gil tras un encuentro inesperado

Cande Vetrano y Andrés Gil dieron inicio a su historia de amor hace diez años, luego de conocerse en Roma gracias a un amigo en común. Lo que parecía una coincidencia pasajera se transformó en una relación profunda que hoy consolida una familia, tras la llegada de su primer hijo, en noviembre de 2024.

En 2015, la ex Casi Ángeles viajó a Europa con Santi Talledo por distintos compromisos laborales, pero su amigo se encargó de ser “cupido”. Durante su estadía en Italia, ambos se hospedaron en el departamento del actor, quien además se convirtió en su guía por la ciudad. Entre recorridas turísticas, charlas y momentos compartidos, surgió una complicidad que fue más allá de la amistad.

Los dos días que coincidieron en la ciudad marcaron el inicio de la historia de amor entre Cande Vetrano y Andrés Gil. Esa cercanía inicial dio paso a una relación a distancia que se mantuvo durante un año, hasta que Andrés decidió regresar a la Argentina. “No aguantaba más estar lejos”, reveló en una entrevista.

Sin embargo, la convivencia de la pareja inició recién en 2020, con la pandemia mundial. En ese contexto, decidieron dar un paso más y compartir el día a día en un mismo espacio. “Fue un momento muy especial. La cuarentena nos unió como equipo”, expresó la ex Chiquititas. Desde entonces, se muestran juntos en redes sociales, eventos y entrevistas, aunque mantienen un perfil bajo.

Uno de los recuerdos más particulares de su etapa en Roma fue un cortometraje que grabaron en el ascensor del edificio donde vivía Andrés Gil. Según reveló Cande Vetrano en el Tenemos Wifi (KZO Entertainment), nunca sintieron la necesidad de publicarlo. “Lo hicimos por diversión, en un momento muy creativo. Era un plano secuencia en el ascensor, pero quedó guardado. Nunca lo mostramos”, reveló.

A lo largo de los años, ambos construyeron una relación basada en la admiración mutua y el respeto por los tiempos personales y profesionales. “Es una chica muy auténtica, divertida, interesante. Me atrapó desde el primer momento”, dijo el artista. Por su parte, la actriz expresó en más de una ocasión que soñaba con tener hijos juntos.

En 2024, el nacimiento de su hijo marcó un nuevo capítulo en la historia compartida de Cande Vetrano y Andrés Gil. Después de más de una década de relación construida desde lo cotidiano, la llegada del bebé consolidó la idea de formar una familia juntos. La noticia se conoció en redes sociales a través de una publicación íntima y sin estridencias, fiel a su estilo.

Cande Vetrano y Andrés Gil siguen escribiendo su historia de amor con la llegada de su hijo como un nuevo capítulo lleno de sentido. Después de años compartiendo viajes, proyectos creativos y una convivencia que fortaleció su vínculo desde el primer encuentro casual que tuvieron en Roma hace una década.

