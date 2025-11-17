Lejos de Turquía, el futuro de Mauro Icardi apunta a Rosario

El regreso de Mauro Icardi al Galatasaray tras la importante lesión que tuvo, no parece ser el pensado. Si bien los números lo acompañan, con seis goles en once partidos, lo cierto es que disputó menos minutos de los pensados y recibió más críticas que elogios. Es en ese contexto, que los nombres sobre posibles destinos comienzan a sonar con más fuerza, siendo Rosario aquel que “pica en punta”, al menos por la información que surgió en las últimas horas.

El destino de Mauro Icardi en Argentina

Mauro Icardi es ídolo del Galatarasay. Lo es en estadísticas, con números que lo ubican en la historia del club, en títulos, con cinco ganados en tres años, y en lo que se puede ver fuera de la cancha, con multitudes que se desesperan por tenerlo cerca. Sin embargo, su regreso en este 2025 no está siendo el esperado.

Mauro Icardi en Galatasaray.

Aunque los números lo acompañan, lo cierto es que su rendimiento ha sido más que cuestionado. Algunos hinchas y, en especial, dirigentes y periodistas, han puesto el grito en el cielo por más de una de sus actitudes, lo que ha llevado a que, sumando su situación personal con sus hijas, se comience a ver un futuro lejos de Turquía.

En esa carrera por su nuevo destino, existen varios nombras en pugna, al menos desde la teoría. Boca y River aparecen en esa hipotética lista, más allá de que la China Suárez haya manifestado que no lo querría ver en el Xeneize, pero no son los únicos, ya que en las últimas horas se supo que Newell’s estaría dispuesto a hacer un esfuerzo importante por tenerlo en sus filas en la segunda mitad del 2026.

La información surgió en Lape Club Social. Leo Paradizo aseguró que es probable que Mauro Icardi rescinda su contrato con el Galatasaray de común acuerdo y que termine incorporándose al club de Rosario. “Es el jugador apuntado”, explicó.

Mauro Icardi y la China Suárez.

Siempre en palabras del periodista, este posible arribo se daría por el aporte de “un grupo de inversores”, que se ocuparían de hacer el esfuerzo de para concretar la operación, que significaría un esfuerzo muy grande. Una maniobra que tiene lógica, debido a la diferencia de salarios entre el futbol de Turquía y el argentino, y las posibilidades de ambos clubes.

La palabra de Mauro Icardi sobre jugar en Newell’s

En la entrevista con Mario Pergolini, Mauro Icardi y la China Suárez hablaron de un posible regreso a la Argentina. Ella, rápidamente, manifestó que, de volver a jugar en el futbol local, su futuro debería ser River, cuadro del que ella es hincha. “No hay discusión. Boca prohibidísimo”, agregó.

Mauro Icardi y China Suárez en "Otro día perdido"

Mauro Icardi, por su parte, explicó: “Yo soy de Newell’s, así que no tengo nada que ver... pero no es un buen momento para volver”. Unas palabras que, quizás en un par de meses, tomen un significado completamente diferente.