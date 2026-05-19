La emotiva participación de Ángela Torres en los Martín Fierro 2026 que dejó a todos sin palabras

Ángela Torres fue una de las destacadas presencias de la noche de los Martín Fierro 2026. El 18 de mayo, el emblemático Hotel Hilton Buenos Aires, de la zona de Puerto Madero volvió a ser el centro de miradas de expertos fashionistas, fanáticos de la televisión y la música argentina, y los usuarios de las redes sociales que se ponen en la piel de los críticos más exigentes. En la alfombra roja del evento, la artista llegó y emocionó a todos, pero fue su participación durante el evento lo que se terminó de llevar los aplausos.

En las redes sociales, el nombre de Ángela Torres se viralizó rápidamente al haber sido partícipe de uno de los momentos más emblemáticos del evento, en medio de las premiaciones. Entre sus cambios de looks, la complicidad con Marcos Giles y subirse al escenario, los usuarios destacaron la presencia de la cantante, quien se llevó el protagonismo al cantar en el segmento In Memoriam, y llevarse una ovación.

La participación de Ángela Torres en los Martín Fierro 2026

Ángela Torres llegó a los Martín Fierro 2026 con Marcos Giles: momento romántico y compañerismo puto

El comienzo de la edición 54º de los Martín Fierro 2026 se volvió una pasarela de moda y lujo, con la entrada de los famosos por la alfombra roja. Allí, todos ellos desplegaron los primeros y sorpresivos looks, remarcando algunas de las tendencias actuales, al igual que la originalidad de los diseñadores de alta costura. En este contexto, Ángela Torres se presentó de la mano con Marcos Giles y, además de dar cátedra de moda, se robó los comentarios por el tierno momento que vivieron juntos.

La pareja caminó por la alfombra roja, demostrando su unión cada vez más fuerte y una complicidad digna de dos amigos que, además, son pareja. En redes sociales, se viralizó el video de cuando él le tomaba la mano para ayudarla a caminar frente a las cámaras, dejando que ella sea el centro de atención con un look romántico y glamouroso. En sus cuentas de Instagram, compartieron la intimidad de la cena, junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín, Luck Ra, La Joaqui y Marley, donde las risas y las miradas llenas de amor fueron las protagonistas.

La participación de Ángela Torres en los Martín Fierro 2026

La emotiva participación de Ángela Torres en los Martín Fierro 2026: el recuerdo a los que no están

En la mitad de la programación de los Martín Fierro 2026, se llevó a cabo uno de los momentos más icónicos de las premiaciones a nivel internacional: el In Memoriam, un emotivo homenaje a todos los trabajadores de la industria que fallecieron en el último año. Fue aquí que Ángela Torres tomó un papel primordial, siendo una de las cantantes más importantes de los últimos tiempos. La joven artista fue la encargada de cantar la canción, generando lágrimas en los presentes y tiernos comentarios en todas las redes sociales.

La canción elegida fue "Recuerdame", un clásico de la película de Disney COCO. La artista estuvo acompañada de una pianista que musicalizó en vivo, mientras Ángela hacía una reversión más lenta y emotiva para la ocasión, luciendo un look más sofisticado y sobrio que con el que llegó. El video del momento se viralizó en redes sociales, y muchos usuarios la destacaron como "patrimonio nacional", "la voz del momento", y destacaron su talento.

Dos vestidos y dos momentos: los looks de Ángela Torres para los Martín Fierro 2026

Ángela Torres no fue solo una invitada que pasó por los Martín Fierro 2026, sino que fue una de las destacadas y que cumplió un rol primordial durante la edición 54º de la premiación más importante de la televisión. Es por eso que, en su llegada, apostó por un look romántico y digno de alfombra roja. Ella lució un vestido amarillo ceñido al cuerpo, con falda holgada y una gran cola que se desplegaba por detrás. El escote en su espalda, en primer lugar, se vio tapado por un abrigo corto de pelo largo y blanco, sumándose a la tendencia del invierno argentino.

Sin embargo, para el momento en que tuvo que subirse al escenario, su apuesta en la moda cambió rotundamente. Dado que ella llevaba adelante el homenaje a los fallecidos, decidió ir por un vestido más sobrio y minimalista. Es por eso que apostó al ceñido y strapless total black. El mismo presentaba un diseño de fajas por doquier, generando un dibujo sobre su mismo cuerpo, y destacando su melena pelirroja en medio de la decoración oscura.

La participación de Ángela Torres en los Martín Fierro 2026 / Créditos: APTRA

Las redes sociales no tardaron en viralizar el nombre de Ángela Torres, en el contexto de los Martín Fierro 2026, dada su emotiva participación en la premiación más importante del año. El In Memoriam dejó comentarios tiernos entre los usuarios y lágrimas de los presentes, de la mano de la versión de una icónica canción de Disney. Es por esto, y por su llegada, la cantante dejó en claro sus talentos y su camino dentro de la música, haciendo un homenaje a todos aquellos que fallecieron en el último año. Entre dos looks dignos para la ocasión, sus acompañantes de lujo y su interpretación en el escenario, Ángela se volvió el centro de atención de la noche del lunes 18 de mayo.

A.E