Así es la casa de Nico Occhiato, Ángela Torres y Martín Garabal en Miami: cocina XL, gimnasio propio y playroom

Nico Occhiato, Ángela Torres y Martín Garabal se instalaron en Miami en una vivienda que refleja el estilo contemporáneo de la ciudad. El espacio combina amplitud, luminosidad y detalles tropicales, pensado tanto para la vida cotidiana como para proyectos vinculados al entretenimiento. La casa se integra con el entorno y ofrece ambientes abiertos que conectan interior y exterior en perfecta armonía, con una estética fresca y funcional que acompaña la estadía del grupo en la ciudad.

Ambientes amplios y grandes ventanales: La increíble casa de Nico Occhiato, Ángela Torres y Martín Garabal en Miami

La estadía de Nico Occhiato, Ángela Torres y Martín Garabal en Miami durante la cobertura del Mundial los llevó a instalarse en una vivienda que refleja el estilo contemporáneo de la ciudad. Se trata de una casa moderna, luminosa y con influencias tropicales, pensada tanto para la vida cotidiana como para la creación de contenido. El diseño de la residencia combina amplitud, frescura y funcionalidad, con ambientes abiertos que integran interior y exterior en perfecta armonía, marcando una de las tendencias en interiorismo.

La casa de Luzu TV en MIami

La propiedad donde eligió instalarse el equipo de Luzu TV se caracteriza por techos altos y grandes ventanales arqueados que permiten la entrada de abundante luz natural. Entre las publicaciones que el grupo hizo en los últimos días, se pudo ver las paredes en tonos blancos y crema, reforzando la sensación de limpieza y amplitud, mientras que la paleta de colores se completa con maderas claras y detalles en madera oscura. El verde de las plantas aporta un toque natural que conecta con el entorno, generando un ambiente relajado.

El espacio principal de la casa de Nico Occhiato es la sala de estar y comedor, pensado como un ambiente social y dinámico. Allí destaca una gran mesa de madera oscura con capacidad para recibir a varias personas, acompañada por muebles de diseño geométrico con puertas de vidrio. La decoración incluye piezas llamativas como un corazón de driftwood, cuadros abstractos y jarrones de cerámica con flores frescas. Una lámpara tipo araña de madera oscura en el techo completa la estética, imponiendo moda con una luminaria especial.

La casa de Luzu TV en MIami

La vivienda también cuenta con una sala de entretenimiento que se convierte en uno de los puntos más atractivos. Una mesa de billar profesional con fieltro rojo domina el espacio, rodeada de plantas altas que refuerzan el estilo tropical. Allí posaron Martín Garabal y Marcos Giles, marcando el inicio de su temporada en la casa. A través de un arco se accede a un gimnasio equipado con máquinas, racks de pesas y elementos de entrenamiento, convirtiendo la propiedad en un lugar ideal para combinar trabajo, ocio y actividad física.

La casa que eligió el equipo de Luzu TV en Miami para hacer la cobertura del Mundial 2026

Entre los detalles que más llamaron la atención de la propiedad donde se hospedan Nico Occhiato, Ángela Torres y Martín Garabal, con su equipo, se destaca por sus pisos claros. El material, similar al mármol, aporta frescura y continuidad visual en todos los ambientes. La vegetación, tanto en el interior como en el exterior, se integra al diseño y ofrece vistas verdes desde casi cualquier rincón de la casa. El estilo moderno costero se percibe en cada detalle, logrando un equilibrio entre elegancia y practicidad.

La casa de Luzu TV en MIami

La ubicación en Miami no solo les brinda un entorno privilegiado, sino también la posibilidad de trabajar en un espacio adaptado a las necesidades de la producción de contenidos. La casa está pensada para grabaciones, reuniones y actividades vinculadas al entretenimiento, sin perder la esencia de un hogar confortable. La integración entre los ambientes y la conexión con el exterior hacen que cada espacio pueda transformarse.

La elección de esta vivienda por parte de la producción de Luzu TV junto a Nico Occhiato responde a la búsqueda de un lugar que combine funcionalidad y estética. La amplitud de los ambientes permite recibir invitados y organizar encuentros, mientras que los detalles decorativos aportan personalidad y calidez. La casa refleja un estilo contemporáneo con influencias tropicales, muy acorde al ritmo de Miami y al perfil de quienes la habitarán por las próximas semanas.

Nico Occhiato, Ángela Torres y Martín Garabal se encuentran en Miami en una residencia que refleja el estilo moderno y tropical de la ciudad. La vivienda se distingue por su amplitud, la entrada de luz natural y la integración de los espacios interiores con el entorno exterior. Cada ambiente fue diseñado con una estética contemporánea que combina frescura y funcionalidad, ofreciendo un lugar pensado tanto para la vida cotidiana como para cubrir el Mundial 2026.

VDV