Una psicóloga analiza la crisis de Marcos Giles y Ángela Torres: “Un patrón de control que se repite”

El romance entre Ángela Torres y Marcos Giles es uno de los más observados por el público debido a la popularidad de ambos. La cantante y el streamer oficializaron su noviazgo a fines de 2025, cuando sellaron su amor con un apasionado beso sobre un escenario. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a surgir rumores de una posible crisis de pareja. Frente a estas versiones, la artista decidió responder con una publicación en sus redes sociales, donde se los ve posando juntos frente a un espejo. A partir de esta imagen, una psicóloga analizó el lenguaje corporal de ambos y compartió su mirada sobre el momento que estaría atravesando la relación.

El análisis de la presunta crisis de pareja entre Ángela Torres y Marcos Giles

A raíz de la foto que compartió el periodista Ángel de Brito en sus redes, en medio de los rumores de crisis entre Ángela Torres y Marcos Giles, una especialista en lenguaje corporal, la Licenciada Flor Rodríguez, analizó en su cuenta de Instagram los gestos de la pareja y señaló varios indicios que, según su interpretación, reflejan el momento que atraviesa el vínculo. “Lo primero que suele llamar la atención es la posición de las manos. En lenguaje corporal, las manos son un indicador de conexión emocional y de la manera en que una persona se relaciona con otra”, comenzó diciendo a través del posteo de un video dando inicio a su explicación.

Marcos Giles y Ángela Torres | Instagram

Según detalló, el creador de contenidos de 29 años aparece sujetando a su novia por el cuello, un gesto que interpretó como una señal de control. Además, remarcó que esta postura no se observa únicamente en esa imagen, sino que "se repite en otras fotos de la pareja", lo que, a su entender, evidencia un "patrón". La especialista también destacó que él ocupa una posición más dominante dentro de la escena, no solo por su contextura física, sino porque se encuentra ubicado detrás de ella. “Desde esa posición resulta más fácil ejercer control que estando ambos en el mismo plano”, sostuvo.

Marcos Giles y Ángela Torres | Instagram

Aseguran que Ángela Torres y Marcos Giles atraviesan una “distancia emocional”

Otro aspecto que analizó la terapeuta fue la inclinación de la cabeza de Ángela Torres. “No aparece en una postura firme o estable, sino como si él fuera quien la sostiene”, señaló. A esto sumó un detalle que considera significativo: la ausencia de contacto entre las manos de ambos. Mientras Marcos Giles la rodea, la solista mantiene una mano sobre la cadera y la otra sosteniendo el celular.

Para la experta, estos elementos reflejan cierta “distancia emocional” y contrastan con la imagen de armonía que muchas veces las figuras públicas proyectan en la web. En ese contexto, recordó los chats que el influencer habría mostrado por error, en los que Ángela le reclamaba falta de tiempo compartido y aseguraba que llevaban un mes sin dormir juntos. “Ella manifestaba la necesidad de hablar y de compartir más momentos, mientras que él no respondía a esos pedidos”, afirmó.

Marcos Giles y Ángela Torres | Instagram

A partir de esa situación, consideró que existiría un desequilibrio dentro de la relación: “Hay personas que desean estar en pareja, pero no necesariamente asumir el compromiso que implica. Otras viven el vínculo desde el control. Sin embargo, una relación sana debería construirse desde la tranquilidad y el equilibrio entre ambas partes”. Por último, aclaró que una foto representa apenas un instante y no la totalidad de una historia, aunque opinó que la pareja tendría varios aspectos por revisar. “Más que una separación, lo que percibo es la necesidad de trabajar ciertas diferencias y expectativas que hoy parecen no estar alineadas”, concluyó.

Para la especialista, más allá de los intentos de Ángela Torres y Marcos Giles por alejarse de los rumores de crisis, las imágenes reflejan una dinámica atravesada por tensiones emocionales. Según sus argumentos, tanto las posturas corporales como las interacciones que ambos mantienen en público exponen patrones vinculados a los “celos, el miedo al abandono, los reclamos y la dependencia afectiva”. Por tal motivo, sostuvo que los gestos observados no hablarían de una conexión de noviazgo genuina, sino de una relación que estaría atravesando un momento de fragilidad. Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas brindó declaraciones al respecto.