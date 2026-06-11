Durante una transmisión en vivo, Marcos Giles protagonizó un inesperado descuido que terminó generando una fuerte repercusión en redes sociales. El influencer dejó al descubierto un chat privado con Ángela Torres y las capturas de pantalla no tardaron en viralizarse, ya que revelaron una inesperada intimidad de la pareja.

Marcos Giles filtró un chat con Ángela Torres y le llovieron las críticas

El episodio ocurrió mientras el influencer compartía la pantalla de su computadora con sus seguidores. En medio de la transmisión, abrió accidentalmente WhatsApp Web y dejó al descubierto parte de una conversación con la cantante. Aunque rápidamente intentó cerrar la ventana, el momento ya había sido capturado por varios usuarios que no tardaron en viralizar las imágenes.

Marcos Gils y Ángela Torres//Instagram

Al advertir lo sucedido, Giles reaccionó de inmediato e intentó cerrar la ventana. “¡No!”, exclamó visiblemente preocupado por haber mostrado la conversación. Luego explicó que se había tratado de un error mientras intentaba cerrar una pestaña que tenía abierta. Sin embargo, hubo una frase que llamó especialmente la atención de los usuarios: “Estoy perfecto, estoy limpio amigo”, dijo al notar el descuido.

Aunque el chat permaneció pocos segundos en pantalla, varios espectadores lograron tomar capturas que rápidamente comenzaron a viralizarse. Entre los mensajes que se difundieron, se pudo leer un reclamo de Ángela Torres relacionado con el poco tiempo que habían compartido durante las últimas semanas.

“Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”, escribió la artista. Luego agregó: “Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”.

Marcos Gils y Ángela Torres//Instagram

La respuesta de Marcos Gil que generó indignación

La contestación del influencer tampoco pasó desapercibida. “No lo siento tan así como vos decís, pero bueno, ya está”, respondió. Según señalaron varios usuarios, el mensaje habría llegado varias horas después del planteo de la cantante, un detalle que alimentó aún más el debate en redes.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos cuestionaron la actitud de Giles, otros apelaron al humor y llenaron las plataformas de memes y comentarios irónicos sobre la situación.

Ángela Torres y Marcos Giles//Instagram

Sin embargo, cuando comenzaron a surgir rumores de crisis, fue la propia Ángela Torres quien se encargó de despejar cualquier duda. A través de sus historias de Instagram compartió una tierna foto junto a Marcos frente al espejo y escribió: “Mi amor, te amo mucho”. Poco después, el influencer replicó la imagen en su cuenta y respondió con otra romántica dedicatoria: “Mi ángel”.

De esta manera, la pareja dejó en claro que sigue atravesando un gran momento sentimental y desactivó las especulaciones que surgieron tras el inesperado blooper protagonizado por Marcos Giles durante su transmisión en vivo.