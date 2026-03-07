Úrsula Corberó habló por primera vez del nacimiento de Dante: “Soñado”

Úrsula Corberó volvió a mostrarse frente a una cámara pero no por decisión propia. Durante una salida con su hijo Dante, la artista fue interceptada por la prensa española y con total alegría se detuvo a contar cómo atraviesa esta nueva etapa en su vida.

La felicidad de Úrsula Corberó al contar cómo vive la llegada de su hijo Dante

A casi un mes de haberse convertido en mamá por primera vez, Úrsula Corberó reapareció públicamente y se mostró sonriente tras el nacimiento de su hijo Dante Darín. La actriz española atraviesa con emoción los primeros días junto a su bebé, fruto de su amor con el Chino Darín, quien llegó al mundo el pasado lunes 9 de febrero en una clínica de Barcelona.

Mientras disfruta de esta nueva etapa, Úrsula Corberó fue vista acudiendo a la clínica donde dio a luz para los controles médicos de su primogénito. Allí estuvo acompañada por su madre, quien la ayuda y contiene en estos primeros días de adaptación a la maternidad. Según trascendió, el Chino Darín se encuentra actualmente en Buenos Aires por compromisos profesionales. El actor debió regresar al país poco después del nacimiento de su hijo, por lo que se encuentra temporalmente separado del recién nacido.

Úrsula Corberó de paseo con su hijo Dante Darín

Durante la salida, Úrsula Corberó llevó a su bebé en brazos, bien abrigado para protegerlo del frío con un enterito de pelar en color beige y un gorrito de lana. La protagonista de La casa de papel (Netflix), por su parte, apostó por un look cómodo y elegante compuesto por un maxi abrigo negro y unas llamativas gafas de sol blancas. La prensa española que tenía el dato de su llega al centro médico no dudó en esperarla a la salida y consultarle por su maravilloso presente.

Las primeras palabras de Úrsula Corberó sobre el nacimiento de Dante y la maternidad

Ante la pregunta de cómo había sido la experiencia del parto, Úrsula Corberó no dudó en responder que todo salió como lo imaginaba. “Súper bien, todo soñado”, expresó con una sonrisa en su rostro. Luego, reveló cómo atraviesa este nuevo rol como madre primeriza: “Estoy muy bien y contenta”.

Úrsula Corberó y su hijo Dante

Cabe recordar que fieles a su estilo reservado, Úrsula Corberó y el Chino Darín decidieron mantener el embarazo con absoluta discreción durante meses. Recién en la etapa final comenzaron a compartir algunos momentos de la espera en redes sociales, siempre con un perfil bajo. Tras el nacimiento de Dante, tanto los flamantes padres como Ricardo Darín, abuelo del bebé, manifestaron públicamente su felicidad por la llegada del nuevo integrante de la familia.

En algunas ocasiones, la actriz mostró el rostro del pequeño en su cuenta de Instagram. Sin embargo, se desconoce si más adelante seguirá compartiendo imágenes de su hijo o si preferirá preservar su intimidad para mantenerlo alejado de la exposición mediática ya que ambos actores son reconocidos a nivel mundial, por lo que cuentan con millones de seguidores.

De esta manera, Úrsula Corberó habló por primera vez del nacimiento de su hijo Dante y aseguró que este momento fue “soñado”. Acompañada por su pareja, el Chino Darín, que pudo poner una pausa a su agenda laboral, la española dio a luz en una clínica de su país el pasado 9 de febrero.