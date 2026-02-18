Úrsula Corberó y el Chino Darín atraviesan una nueva etapa de sus viudas tras convertirse por primera vez en padres. A una semana del nacimiento del bebé, la actriz española compartió una tierna postal padre e hijo que generó suspiros en redes sociales. A través de su cuenta personal de Instagram, reveló la carita del pequeño Dante quien descansa cómodamente en los brazos del actor argentino.

Dante, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Esta tarde, Úrsula Corberó volvió a recurrir a la famosa red social de la camarita para mostrar cómo está transitando su maternidad tras el nacimiento de Dante. Asimismo, tomó la decisión de dar a conocer públicamente la carita del recién nacido, quien duerme tranquilamente sobre el pecho de junto a su papá, el Chino Darín. “Hola papi”, escribió la artista europea arrobando a su pareja.

El Chino Darín junto a su hijo, Dante

La tierna imagen muestra al dramaturgo sosteniendo a su bebé en la sala del hospital cuando el niño tenía tan sólo unas horas de vida. De esta manera, su novia agasajó al padre de su hijo y le envió un mimo virtual ya que el hijo de Ricardo Darín se encuentra en Argentina cumpliendo con compromisos laborales que lo mantienen alejado de su familia, sobre todo, de su primogénito. Aunque ambos mantienen en total hermetismo los pormenores de su vida privada, esta nueva faceta como mamá hace que sus emociones están a flor de piel y quiera presentarles a su retoño a todos sus fanáticos y comunidad digital.

La primera foto de Úrsula Corberó junto a Dante

Este martes, Úrsula Corberó sorprendió a sus seguidores a compartir la primera foto junto a Dante fuera de la panza. La española se fotografió recorriendo las calles de Barcelona paseando con su bebé. "Hola, Soy mami", fue la frase con la que la actriz sintetizó sus sentimientos sobre este nuevo presente personal. El imponente Arco del Triunfo de Barcelona fue el escenario perfecto para dar a conocer la primera foto junto al recién nacido. Aunque hasta ese momento no se le había conocido la carita, fue hasta esta tarde que decidió presentarlo en público.

Para ello, recurrió a una postal dentro del sanatorio ubicado en la ciudad natal de la joven protagonista de La Casa de Papel. Allí, el Chino Darín sostiene con sumo cuidado y total orgullo a su niño, quien descansa sin sobresaltos sobre su corazón. Una imagen más que significativa para la exitosa pareja que acaban de atravesar la experiencia de ser padres.

Pese al distanciamiento geográfico con el Chino Darín, Úrsula Corberó dejó en claro que disfruta en plenitud de esta nueva etapa de la maternidad. Contando los días para volverse a encontrar y disfrutar los tres juntos en familia, la actriz española le envió un mimo junto con una de las imágenes más significativas de estos más de diez años en pareja: Dante, como fruto de su amor.

