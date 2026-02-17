Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, tuvo su primer paseo: la tierna foto

A tan solo días de su nacimiento, Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, tuvo su primer paseo al aire libre en uno de los lugares más emblemáticos de España. El bebé, que llegó al mundo el pasado 9 de febrero, salió por primera vez junto a su mamá y la actriz compartió el tierno momento en sus historias de Instagram con una frase tan simple como conmovedora: "Hola, Soy mami".

Así fue el primer paseo de Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

La tierna postal del primer paseo de Dante no pasó inadvertida. En plena temporada invernal europea, Úrsula Corberó eligió el imponente Arco del Triunfo de Barcelona como escenario para esta nueva etapa de su vida. Con cielo despejado, árboles desnudos y el inconfundible tono rojizo del monumento de fondo, la actriz posó sonriente mientras sostenía el cochecito de su hijo.

Chino Darín y Úrsula Corberó

Para la ocasión, la protagonista de La casa de papel apostó por un look sobrio y elegante, ideal para el frío catalán: un tapado negro largo de corte clásico, gafas oscuras y botas cómodas. El cochecito, en tonos neutros, acompañó la estética minimalista del paseo. Aunque el rostro del pequeño no se vio, el gesto protector de Úrsula y la delicadeza de la escena dejaron en claro la emoción que atraviesa la flamante mamá.

El nacimiento de Dante fue confirmado días atrás y el propio Chino Darín habló públicamente sobre la experiencia. "Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora", aseguró en diálogo con la prensa española. El actor viajó especialmente para estar presente en el parto y destacó que la decisión de que su hijo naciera en España tuvo que ver con que Úrsula Corberó se sintiera cómoda, en su tierra y acompañada por los suyos.

Úrsula Corberó y sus primeros días junto a Dante

Mientras el actor continúa con compromisos laborales, Úrsula Corberó transita el puerperio rodeada de su familia en Barcelona. Según contó él mismo, se encuentra bien, aunque cansada, enfocada en recuperar energías y dedicarse por completo al cuidado del recién nacido.

Este primer paseo marca el inicio de una etapa completamente distinta para la pareja, que lleva más de una década de amor. Lejos de los sets y las alfombras rojas, hoy su prioridad es Dante. Y, a juzgar por la imagen compartida, Úrsula Corberó no podría estar más feliz en su nuevo rol de mamá.