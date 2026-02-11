El Chino Darín sobre el nacimiento de su hijo: "Una experiencia gloriosa"

Este lunes 9 de febrero, el Chino Darín y Úrsula Corberó se convirtieron en padres por primera vez. Sin brindar detalles precisos acerca de cuánto pesó el bebé al que llamaron Dante ni cómo fueron los pormenores del parto, el actor contó cómo fue que eligieron el país para que naciera su hijo y puso en manifiesto los sentimientos que lo abordan en esta nueva etapa como papá.

La emoción del Chino Darín al hablar por primera vez de Dante

Con los ojos cargados de emoción y una imborrable sonrisa, el Chino Darín habló por primera vez de la llegada al mundo del bebé que tuvo con Úrsula Corberó, con quien lleva más de una década de relación. Al ser abordado por la prensa española, el hijo de Ricardo Darín brindó sus primeras palabras acerca de la experiencia de ser papá.

“Esto es una construcción a futuro, con mucha paciencia y dedicación. Pensé que no iba a poder venir, que no iba a poder estar en el parto y lo logré”. Ante la descripción de sus sentimientos, fue contundente: “Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora", aseguró en diálogo con Europa Press. Respecto a su viaje relámpago a España para estar presente en el parto y acompañar a su pareja, el intérprete comentó: "Me siento afortunado de haber podido llegar, le agradezco a Úrsula y a Dante que hayan hecho lo suyo. Pude interactuar un poquito con él y fue una experiencia increíble”.

La compañía de Úrsula Corberó ante la ausencia del Chino Darín

La breve estadía del Chino Darín en el continente europeo corresponde a su ajetreada agenda laboral y a la grabación de un nuevo proyecto en nuestro país. Es por ello que el flamante papá contó que la actriz española está acompañada por Ricardo Darín, Florencia Bas y su hermana a modo de representación. “De la familia pudieron estar los más cercanos y después recibimos visitas, mis padres y mi hermana viajaron a Madrid y estaban pendientes de la fecha, tuvimos todos mucha suerte”.

Respecto del nacimiento en territorio europeo, fue tajante en revelar que se apoyó en las necesidades de la artista para afrontar esta nueva etapa de maternidad. Esta decisión fue pensada en conjunto por la joven pareja, aunque la madre del Chino tuvo una injerencia crucial para la nacionalidad del recién nacido. “Eso no es verdad, en algún momento sabiendo que tenía un compromiso allá, lo evaluamos, pero muy rápidamente decidimos que no, en base a la experiencia de mi madre, entendí que el chico nace donde la madre quiere”, explicó el actor.

En este marco, reforzó sus intenciones de que el pequeño Dante llegue al mundo en la misma ciudad que su mamá, quien es oriunda de San Pedro de Vilamajor, Barcelona. “Me pareció bien que fuera así, que ella se sintiera cómoda, en su tierra, donde se habla su idioma materno, hoy lo agradezco porque siento que todo se dio de una forma muy armoniosa en ese sentido”.

Finalmente, habló de cómo se encuentra la joven madre: "Ella está muy bien, está cansada por supuesto de todo esto, está tratando de recuperar la energía y el sueño, y encargarse de la criatura. Estamos todos muy contentos, la familia, los amigos, y agradezco a ustedes y a la gente que están muy pendientes de esto”, detalló el dramaturgo.

El Chino Darín cerró la entrevista en el aeropuerto de Madrid poniendo en manifiesto las sensaciones que le generan estas primeras horas como papá. “Estamos todos muy contentos, todo el mundo muy pendiente”, concluyó agradecido y sumamente emocionado por esta nueva etapa que, sin dudas, lo marcará para siempre. De esta manera, dejó en claro que los intereses de Úrsula Corberó están por encima de sus deseos, ya que es ella quien llevará la tarea más difícil de explorar la maternidad y, en simultáneo, criar a su bebé recién nacido en soledad mientras él lleva a cabo uno de los proyectos laborales más importantes de su vida en Argentina.

