Flor Bertotti hizo una pausa en su agenda para compartir unos días especiales junto a su grupo de amigas en San Martín de los Andes. Mediante su red social, la cantante dejó ver la intimidad de sus vacaciones y contó cuánto disfrutó de este destino rodeado de paisajes únicos.

Las fotos del viaje de Flor Bertotti y sus amigas en San Martín de los Andes

Antes de despedir el año, Flor Bertotti armó las valijas y emprendió una escapada con sus amigas para disfrutar de unos días de descanso en uno de los destinos más encantadores de la Patagonia argentina. La actriz eligió San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, para compartir tiempo con su círculo más cercano, rodeada de paisajes naturales, propuestas gastronómicas y momentos de relax.

Las fotos del viaje de Flor Bertotti y sus amigas en San Martín de los Andes

A través de su cuenta de Instagram, Flor Bertotti compartió distintas postales del viaje y dejó ver algunos de los rincones que visitaron durante su estadía. El recorrido comenzó con un viaje por ruta desde Neuquén, una experiencia que, según contó, fue parte del disfrute desde el primer momento. "San Martín de Los Andes, te amamos. Viajamos desde Neuquén manejando con mis amigas para compartir unos días y desde que nos subimos al auto todo fue un placer. Las rutas, los paisajes, cada parada y la llegada a nuestro hotel soñado", expresó.

Y agregó contenta al regresar del viaje: "Todo un lujo y preparado para descansar y disfrutar como bien podrán apreciar en el material audiovisual adjunto jaja. La explosión de flores amarillas, su gastronomía y la amabilidad de su gente. ¡Volveremos sin dudas!".

Para alojarse, eligieron el exclusivo Loi Suites Chapelco, un resort rodeado de naturaleza que combina confort, servicios de primer nivel y vistas privilegiadas del paisaje cordillerano. Entre sus instalaciones, uno de los espacios que más disfrutaron fue su enorme piscina, ideal para relajarse y aprovechar los días de descanso en un entorno único.

Las vacaciones de Flor Bertotti y sus amigas en San Martín de Los Andes

Durante esos días, Flor Bertotti y sus amigas también aprovecharon para disfrutar de algunos de los atractivos más conocidos de la zona. Una de las paradas fue Arrayan Casa de Té, un emblemático espacio de San Martín de los Andes, reconocido por su propuesta gastronómica y su entorno natural. Allí compartieron una tarde entre amigas y disfrutaron de la tranquilidad que caracteriza al lugar. Además, recorrieron los alrededores y se dejaron sorprender por los paisajes patagónicos, con abundante vegetación y rincones ideales para llevarse recuerdos del viaje.

El look black and white de Flor Bertotti para recorrer la Patagonia

Entre las imágenes que publicó, Flor Bertotti también dejó ver uno de sus estilismos elegidos para disfrutar de la escapada. Fiel a una estética relajada y elegante, la artista apostó por un look black and white que combinó prendas clásicas con detalles románticos.

El look black and white de Flor Bertotti para recorrer la Patagonia

Flor Bertotti llevó un suéter blanco de impronta femenina, con volados en el escote y los hombros que aportaron textura y delicadeza al diseño. Para equilibrar el volumen de la parte superior, eligió un pantalón negro de terciopelo, que sumó profundidad y un aire sofisticado al conjunto. Se trató de una propuesta cómoda y versátil, ideal para recorrer el destino sin dejar de lado los detalles de estilo.

El look black and white de Flor Bertotti para recorrer la Patagonia

De esta manera, las vacaciones de Flor Bertotti y sus amigas en San Martín de los Andes incluyó una estadía en un hotel de lujo, paisajes de la naturaleza y una visita especial a una casa de té, reconocida en la Patagonia argentina. Las imágenes dejaron ver parte de la experiencia que disfrutó junto al grupo de personas más cercanas a su vida diaria y cautivaron a sus fanáticos.