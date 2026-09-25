Las románticas vacaciones de Florencia Bertotti y Federico Amador: cabalgata, poncho y atardecer

Florencia Bertotti y Federico Amador disfrutan de unos días de descanso absoluto en medio de los imponentes paisajes de Mendoza, lejos de los compromisos laborales y de la vorágine de la ciudad. A través de sus redes sociales, el actor comparte habitualmente los momentos más especiales de su día a día y, esta vez, sorprendió con postales íntimas de una escapada romántica donde el verde, las montañas y la tranquilidad son los grandes protagonistas.

Flor Bertotti y Federico Amador eligieron Mendoza para sus vacaciones

Florencia Bertotti y Federico Amador: Un descanso entre sierras, caballos y abrigos tradicionales

El ritmo vertiginoso de los compromisos laborales queda a un costado para dar paso al aire libre y a la tranquilidad del campo mendocino. En las últimas horas, Federico Amador publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes que retratan a la perfección esta escapada íntima. Con un estilo relajado, ambos actores disfrutaron de jornadas al aire libre donde los protagonistas indiscutidos son los paisajes abiertos y las bajas temperaturas que ameritan el uso de ponchos autóctonos.

Flor Bertotti y Federico Amador disfrutaron de los paisajes

En las fotos compartidas por el actor se observa a la artista muy sonriente, arriba de un caballo y lista para iniciar una cabalgata por los senderos de montaña. Lejos del glamour de los estudios de grabación y de las grandes ciudades, la dupla optó por la sencillez de compartir momentos cotidianos: caminatas bajo el sol, charlas extensas y mates compartidos mientras el día comienza a apagarse. El broche de oro de cada jornada llega con postales de atardeceres únicos sobre el horizonte mendocino, donde los tonos rojizos y naranjas del cielo marcan el compás de un descanso soñado.

Florencia Bertotti y Federico Amador: Una historia de amor consolidada paso a paso

El vínculo entre Florencia Bertotti y Federico Amador se transforma, con el correr de los años, en una de las relaciones más queridas y sólidas del mundo del espectáculo nacional. Su historia comenzó allá en el 2010, cuando coinciden en las grabaciones de la tira juvenil Niní. Por entonces, ambos transitan momentos de cambios personales y profesionales profundos. La química que traspasa la pantalla chica pronto se convierte en un sentimiento genuino que los impulsa a apostar por un proyecto de vida en común.

Flor Bertotti y Federico Amador disfrutaron de cabalgatas

Con el tiempo, logran ensamblar una hermosa familia mixta y consolidar un cotidiano basado en el respeto mutuo, el bajo perfil y la pasión compartida por las actividades al aire libre, el arte y la naturaleza. Si bien eligen convivir y afianzar su amor día a día sin la necesidad de pasar por el registro civil, cada aparición juntos en redes sociales demuestra la complicidad intacta que mantienen desde el primer momento. Esta escapada por tierras mendocinas funciona como un nuevo capítulo de una historia que el público sigue de cerca y celebra en cada oportunidad.

Florencia Bertotti y Federico Amador: Naturaleza y complicidad

Las publicaciones de Federico Amador no tardan en llenarse de comentarios afectuosos por parte de sus fanáticos, quienes celebran verlos tan unidos y en sintonía con el entorno natural. El actor resume el espíritu del viaje con postales donde la paz del lugar se combina con miradas cómplices y sonrisas genuinas.

Flor Bertotti y Federico Amador están en pareja desde 2010

Entre risas, paseos a caballo y la calma inigualable que regala la provincia cuyana, Florencia Bertotti y Federico Amador recargan energías para lo que viene. Como cierre de estas postales inolvidables, el propio intérprete elige acompañar la publicación con emojis de corazones y la bandera argentina, un gesto simple que refleja el orgullo por recorrer los rincones más lindos del país junto a su compañera.