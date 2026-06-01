Entramos al living de Florencia Bertotti y Federico Amador: lámparas de mimbre, plantas y una pared biblioteca

El hogar de Florencia Bertotti y Federico Amador refleja a la perfección una tendencia que gana cada vez más adeptos: los espacios luminosos, funcionales y conectados con la naturaleza. Lejos de los excesos, la pareja eligió una decoración que combina diseño contemporáneo con materiales nobles y detalles que aportan calidez.

Así es el living de Florencia Bertotti

Uno de los ambientes que más llama la atención es el living de Florencia Bertotti, un espacio amplio donde predominan los tonos neutros, las fibras naturales y una imponente biblioteca que se roba todas las miradas. Cada elemento parece haber sido cuidadosamente elegido para crear una atmósfera relajada y elegante al mismo tiempo.

Así es el living de Florencia Bertotti

El elemento más destacado del living de Florencia Bertotti es, sin dudas, la gran biblioteca empotrada que ocupa toda una pared de piso a techo. Pintada en un tono verde oliva suave, el mobiliario combina módulos cerrados para guardado con estantes abiertos repletos de libros, plantas y objetos decorativos.

La estructura también integra el televisor de manera armónica, logrando que se funda con el resto del mobiliario. Frente a ella se ubica un amplio sofá modular en color blanco, acompañado por almohadones en tonos neutros y algunos detalles mostaza y terracota que aportan contraste. Lejos de lucir como un espacio de exhibición, el living transmite la sensación de ser un lugar pensado para disfrutar y compartir en familia.

El plus del living de Florencia Bertotti

Otro de los grandes aciertos del living de Florencia Bertotti es el uso de materiales naturales. Sobre la mesa ratona se destaca una gran lámpara colgante de mimbre con diseño ovalado, mientras que una segunda luminaria realizada en fibras naturales refuerza la identidad orgánica del living. El mimbre, el ratán, la madera y las fibras tejidas generan una sensación de continuidad visual que refuerza la estética elegida por la pareja.

Así es el living de Florencia Bertotti

La mesa central de mármol convive con pufs tejidos en fibras vegetales y sillones individuales tapizados en color mostaza, creando una paleta que combina blancos, verdes, maderas y tonos tierra. Además, un gran ventanal conecta el interior con el exterior y permite el ingreso de abundante luz natural, potenciando la sensación de amplitud y convirtiendo al living en uno de los rincones más acogedores de la casa de Florencia Bertotti.