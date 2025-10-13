Olivia, la hija de Enzo Fernández y Valentina Cervantes dejó claro a quién de los dos prefiere

Valentina Cervantes se ha consolidado en los últimos meses como una influencer y referente en la moda. Su relación con Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea y la Selección Argentina, y la manera en que comparte su rutina familiar con sus hijos, Olivia y Benjamín, suelen mantenerla en el foco de la atención digital.

Valentina Cervantes y Oliva

Pero más allá de los impresionantes looks y sus rutinas diarias, la verdadera protagonista de las publicaciones recientes fue Olivia, la hija mayor. La niña logró captar la atención de miles de seguidores con un detalle en su vestimenta que dejó entrever su preferencia por uno de sus padres.

La persona favorita de Olivia

En una de sus historias de Instagram, Valentina Cervantes compartió un tierno momento madre e hija mientras jugaban en el piso. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la remera que vestía Olivia: blanca, con el rostro de Enzo Fernández acompañado de corazones rosados y rojos, y la frase “papá, te amo” en letras grandes. “El favoritismo de mi hija”, escribió la influencer junto al emoji de carita dada vuelta, mostrando con humor la elección de Olivia.

Valentina Cervantes y Oliva

La historia rápidamente se volvió viral. Usuarios compartieron la escena comentando la ternura del momento y la espontaneidad de la pequeña. La dinámica familiar y la divertida “competencia” por el cariño de los hijos se hizo visible gracias a la naturalidad con la que Valentina Cervantes captó el instante.

Oliva Fernández conquista las redes sociales

No obstante, no la primera vez que Olivia se roba todas las miradas en el universo digital de su madre. Y es que hace algunos meses, la niña participó activamente en la caja de preguntas de Instagram organizada por Valentina Cervantes, donde puso sus propias reglas: “Vamos a poner acá una cajita para que nos pregunten lo que quieren saber. Solo cinco”, indicó la menor. Entre las respuestas, Olivia mostró su sinceridad e inocencia, hablando de sus gustos, como su plato favorito: “Lo que más como es… creo… los spaghetti con salsa”, confesó entre risas.

Valentina Cervantes, por su parte, intervino y celebró cada momento: “¿Está difícil? ¿Por qué está difícil? Si tenés que elegir uno…”, dijo, mientras Olivia completaba con naturalidad sus respuestas. Sin duda, la hija menor del deportista está cautivando los corazones de todos los seguidores con lo que cuenta la familia en las plataformas digitales.